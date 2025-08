I frati minori lasciano la diocesi

La Provincia dei frati minori di Puglia e Molise ha preso la clamorosa decisione di chiudere il convento "Santa Maria Maddalena" di Castelnuovo della Daunia, e quindi di lasciare materialmente il territorio della diocesi di Lucera-Troia, visto che il presidio di Biccari aveva interrotto le attività già nello scorso decennio.

Il provvedimento andrà in vigore da settembre prossimo e come conseguenza più diretta c'è il trasferimento dei tre frati residenti che in questo momento si stavano occupando della guida spirituale delle parrocchie dei Tre Casali, quindi anche di Casalnuovo e Casalvecchio.

Ma se per Castelnuovo sarebbe stata assicurata la presenza di un religioso per almeno un altro anno, proveniente dal convento di San Severo, negli altri due casi si apre una nuova falla per la geografia pastorale della chiesa locale, per la quale il vescovo Giuseppe Giuliano è chiamato a porre rimedio, attingendo dal clero diocesano o magari ricorrendo a un nuovo accordo con una congregazione "esterna", esperienza già vissuta e attualmente in essere per esempio a Celenza e Carlantino con i missionari di Francesco di Sales.

r.z.