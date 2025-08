Bosco didattico lucerino nella rete pugliese

In Puglia le foreste coprono circa 197.000 ettari, pari al 10% della superficie regionale: un patrimonio naturale e prezioso, una risorsa comunque piccola rispetto alle estensioni di altre regioni del Paese.

La Regione ha recentemente promosso, per la prima volta in Italia, una rete di 18 associazioni e aziende agro-forestali che fanno riferimento all’albo dei boschi didattici, con l’obiettivo della valorizzazione e promozione del territorio legata a doppio filo con l’educazione ambientale e la tutela delle risorse forestali.

Fino a ottobre inoltrato è stato allestito un cartellone di 39 eventi programmati dal network denominato proprio “Puglia in Bosco”, con la previsione di escursioni ed esperienze educative, momenti dedicati alla conoscenza condivisa, alla microfiliera del legno e al lavoro dignitoso legato alla cura del territorio. Tutti gli appuntamenti puntano ad attivare una riscoperta consapevole delle risorse silvicole e agroforestali della Puglia.

In provincia di Foggia ne sono cinque, una a San Marco in Lamis, un’altra a Cagnano Varano, mentre sui Monti dauni sono a Orsara (Monte Preisi) e Biccari (Daunia Avventura).

A Lucera figura "Mezzana Grande" con annesso agriturismo, nato a supporto della masseria “Posta delle pecore” al fine di ospitare e garantire ombra e pascolo ai greggi con migliaia di capi che la transumanza faceva migrare dagli Abruzzi verso le Puglie. Ci sono querce secolari e una superficie attuale di 20 ettari, con operazioni di tutela delle piante, la realizzazione di aree attrezzate con postazioni barbecue, tavoli picnic, area fitness, percorso mountain bike con ostacoli, piccole attrazioni sportive all’aperto, area giochi per bambini. Inoltre, è presente un parco officinale, un orto biologico e un percorso didattico con animali. Le principali attività comprendono eventi didattici con scuole, famiglie con bambini, eventi divulgativi su ambiente e agricoltura, giornate a tema per bambini, eventi sportivi, percorsi sensoriali, eventi promozionali e marketing di prodotti locali e tanto altro.

Il primo appuntamento è per venerdì 8 agosto, dalle 20, con un’uscita notturna in mountain bike su sterrato e sentieri. Il rientro è previsto intorno alle 23 con grigliata e animazione fino a notte fonda.

Lunedì 29 settembre, sempre alle 20, in occasione della Giornata mondiale del Cuore, una proposta di fitness e benessere nel bosco con esercizi a corpo libero guidati da un personal trainer.

Giovedì 16 ottobre, infine, dalle 17, in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione, laboratori e focus sulle erbe spontanee e sui benefici della dieta mediterranea con l’Associazione Terranostra.

r.z.