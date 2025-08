Tutolo ha sospeso lo sciopero della fame

È durato mezza giornata la sciopero della fame di Antonio Tutolo che stamattina aveva avviato una nuova protesta, stavolta davanti alla prefettura di Foggia, finalizzata ad avere chiarimenti dallo Stato a proposito del finanziamento sulla condotta idrica del Liscione.

Davanti al palazzo del capoluogo, affiancato dalla collega consigliera regionale Rosa Barone, ha deciso di sospendere l’iniziativa dopo aver appreso dal capo di gabinetto dell’Ufficiale di Governo che la loro richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno.

“È un passaggio importante – ha commentato Tutolo – poiché riconosce la legittimità della nostra domanda e la necessità di una risposta. Per questo motivo, in attesa di un chiarimento ufficiale, abbiamo sospeso momentaneamente il presidio. Tuttavia, non posso ignorare l’ambiguità che continua a circondare questa vicenda: la senatrice Annamaria Fallucchi di Fratelli d’Italia, in un recente post, ha parlato di ‘passare dalle parole ai fatti’, ma non ha chiarito se il finanziamento sia stato effettivamente stanziato. Se i fatti sono questi, oggi non c’è ancora nulla. E questo è inaccettabile. Se invece hanno commesso un errore di comunicazione, lo dicano. La mia iniziativa non è mai stata contro qualcuno, ma per ottenere trasparenza e risposte. Ringrazio Rosa Barone per la sua presenza e mi rammarico che altri colleghi non abbiano partecipato. Se nei prossimi giorni non arriveranno risposte chiare e ufficiali, proveremo a organizzare una mobilitazione cittadina. Vogliamo sapere se il finanziamento c’è o no. E lo vogliamo sapere da chi ha il dovere di dircelo: il Governo, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, a cui abbiamo inviato delle richieste precise. La nostra fiducia è nelle istituzioni, ma non possiamo più aspettare nel silenzio”.

In effetti, durante quelle sette ore, c’è stato modo per inviare anche una richiesta formale al presidente della Regione Michele Emiliano e al presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, chiedendo di verificare la reale disponibilità del fondi per realizzare il collegamento tra l’invaso molisano e la diga di Occhito.

“Si tratta di un’infrastruttura cruciale per la sicurezza e la gestione delle risorse idriche locali – ha aggiunto durante la distribuzione di appositi volantini, dopo aver ricevuto la vicinanza di un gruppo di imprenditori agricoli ed essere stato avvicinato dal sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese – ma negli ultimi giorni sono circolate notizie contrastanti circa l’esistenza e l’assegnazione di fondi per tale intervento. Fin dalle prime ore del presidio, decine di cittadini si sono fermati per esprimere il loro sostegno all’iniziativa, ascoltando le ragioni della protesta. Invitiamo tutti a partecipare. Vogliamo il razionamento? Vogliamo continuare a dipendere dalle piogge come i nostri padri? La popolazione deve capire che l’agricoltura è in ginocchio, e con essa il futuro di tutta la Puglia. In Capitanata sono senza acqua tutti i terreni, Occhito potrebbe prosciugarsi in autunno e, dopo gli agricoltori, anche le famiglie potrebbero restare senz’acqua. È un problema che riguarda tutti. Infine, rivolgo un nuovo appello ai colleghi politici di ogni schieramento e livello istituzionale: unitevi a questa battaglia. Non è una protesta contro qualcuno, ma un atto di difesa del nostro territorio e dei diritti dei cittadini”.

r.z.