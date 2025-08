A Orsara la parata delle bande di paese

Oltre 100 musicisti in parata, cinque complessi bandistici di Puglia e Molise a sfilare per le vie della città, e poi il luccichio al sole di trombe, tromboni, sassofoni, clarinetti, con il ritmo di rullanti, piatti e grancasse a inondare di musica il centro storico: sabato 9 agosto, dalle ore 17, con il raduno bandistico alla sua quarta edizione, Orsara si appresta a diventare il borgo delle bande di paese.

Dal Molise arriverà quella di Gambatesa (Campobasso), con gli elementi dell’Associazione culturale e musicale “Donato Di Maria”; per la Città di San Pio, sfileranno i musicisti dell’associazione musicale “Euphonia” di San Giovanni Rotondo; la costa garganica sarà rappresentata dal Concerto Bandistico Città di Manfredonia; i Monti Dauni, infine, saranno rappresentati dal Concerto Bandistico Rainone di Panni e, naturalmente, da quello locale intitolato a Santa Cecilia che, con i suoi 245 anni di storia, è stato riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali come la più antica della regione. La Banda di Orsara è composta attualmente da 30 elementi, tanti giovani e giovanissimi, e ha un suo storico rappresentante in nonno Antonio De Salvio, bandista da oltre settant’anni.

A fondare la Banda di Orsara, originariamente intitolata a Giacomo Puccini, nel 1780 fu il Maestro Ferdinando Zampino, che “utilizzò vecchie pergamene dell’archivio comunale per costruire tamburi e grancasse”, come riporta Giuseppe Pascali nel libro “Bande di Puglia. Il teatro sotto le stelle”. Tra i riconoscimenti di maggior rilievo sono da ricordare la medaglia d’oro “per i concerti dati alla mensa reale del 1878-1879” e il primo premio al concorso nazionale delle Bande Musicali d’Italia, alla presenza di Re Vittorio Emanuele III, nel 1925 a Sulmona. Grande lustro è stato dato in occasione della 38esima edizione della Festa del Vino con l’evento “I mestieri della musica-Festa della musica 2025”, un’iniziativa organizzata con il patrocinio della Soprintendenza.

Ricchissimo il programma di sabato 9 agosto, con il primo appuntamento alle ore 10.30, a Palazzo De Gregorio, per conoscere “La grande tradizione della cultura musicale bandistica” attraverso le parole della professoressa Antonella Mazzarulli e del professor Antonio Anzivino. Alle ore 17 è previsto il ritrovo delle bande in Via della Croce. Poi i momenti più spettacolari a partire dalle 17.30 a Porta San Pietro e alle ore 19 in Corso della Vittoria con l’inizio della parata.

Red.