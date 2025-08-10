Il bomber del Lucera Calcio è ‘fuggito’

Questa storia di sicuro ha solo una cosa: per il prossimo campionato di Promozione, il Lucera Calcio non avrà il suo maggior bomber dell’ultima stagione, capace di mettere a segno 29 gol che sono valsi il podio personale tra i cannonieri del torneo.

Innocent Ronald Media avrebbe dovuto unirsi al gruppo che ha iniziato la preparazione lunedì scorso, ma secondo quanto riferito dalla società, non si è presentato all’appuntamento, tanto da non risultare tra i convocati al raduno. Il suo comportamento è stato definito inaspettato e ingiustificato: “Il calciatore, dopo aver chiesto e ottenuto il consenso per far temporaneo ritorno in Uganda nel corso della pausa estiva, con biglietti aerei di andata e ritorno interamente sostenuti dalla società – si legge in un comunicato - ha successivamente scelto, in maniera unilaterale e senza alcun preavviso, di non rientrare, avanzando la propria disponibilità a un altro club del suo Paese, facendo pervenire una richiesta di transfer internazionale. Il Lucera Calcio sottolinea che tale richiesta non è mai stata anticipata da alcuna comunicazione formale da parte del calciatore, né tanto meno da un confronto diretto, come invece sarebbe stato doveroso. A rendere ancor più grave la vicenda è la condotta disdicevole dell’altra società coinvolta, scegliendo di non instaurare alcun contatto con il Lucera Calcio, mancando di rispetto ma anche alla correttezza istituzionale tra club. Il tutto, nonostante avessimo già sostenuto costi diretti per il viaggio del calciatore e risposto positivamente, su sua richiesta, all’anticipo di una quota dello stipendio mensile”.

Questa tuttavia era solo la prima puntata di una serie che poi è andata in onda ovviamente sui social, dove comunque l’attaccante ha avuto parole di ringraziamento per l’ambiente biancoceleste: “Grazie per i ricordi indimenticabili, gli insegnamenti preziosi e la crescita personale e professionale che ho vissuto durante il mio periodo qui. Mentre mi preparo a iniziare un nuovo capitolo del mio percorso, porto con me una profonda gratitudine per tutti coloro che hanno preso parte a questa esperienza. Il Lucera Calcio avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.

I tifosi si sono scagliati contro il ragazzo, accusato di ingratitudine e scorrettezza, il patron Antonio Dell’Aquila non ha avuto parole tenere, poi comunque cancellate, mentre il connazionale Oscar Mawa, ex compagno di squadra e da due anni al Tritium in Lombardia, ne ha preso le difese e augurato il meglio a Innocent, il quale avrebbe confidato a qualcuno con il quale è rimasto in contatto a Lucera di aver fatto una scelta di vita e familiare.

r.z.