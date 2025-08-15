Conosciamo San Rocco a Lucera e nella Diocesi

San Rocco, il pellegrino di Montpellier, è una figura tanto venerata quanto poco conosciuta. Compatrono di Lucera, la sua festa è vissuta in modo discreto, nonostante il culto che lo circonda sia tra i più diffusi al mondo, soprattutto in Europa. Anche nella diocesi di Lucera-Troia la devozione a San Rocco è viva e radicata: oltre a Lucera, si celebra con particolare intensità ad Alberona, Biccari, Castelluccio Valmaggiore, Pietramontecorvino e Roseto Valfortore.

San Rocco partì da Montpellier con l’intento di raggiungere Roma, ma il suo cammino lo portò a lasciare un segno indelebile in ogni città che attraversò. Dopo la sua morte, la sua fama si diffuse rapidamente grazie a una promessa di protezione contro le epidemie, rendendolo uno dei santi più invocati nei momenti di difficoltà.

Chi era davvero questo pellegrino, protettore degli appestati e degli infermi? Qual è il legame profondo che lo unisce a Lucera e al territorio della diocesi?

Inoltre, la festa religiosa di San Rocco ricorre il 16 agosto, ma a Lucera quella giornata rappresenta il culmine del triduo dedicato a Santa Maria Patrona. Come convivono queste due devozioni e in che modo la comunità onora San Rocco, pur non essendo quella la celebrazione principale?

A queste domande risponde il nuovo episodio della serie Conosciamo, prodotta da Luceraweb in collaborazione con il fotografo Giacomo Prioletti, è dedicato proprio a San Rocco, una figura di una santità che ha attraversato secoli, fatta di simboli, gesti, devozione e tradizioni popolari.

Nel documentario, Enza Gagliardi intervista don Costanzo De Marco, parroco della Cattedrale di Lucera, dove è custodita la statua di San Rocco, fulcro della devozione cittadina. Le sue parole aiuteranno a comprendere il significato spirituale e storico di questa figura così amata. Il video racconta anche le feste dedicate al Santo negli altri comuni della diocesi, offrendo uno sguardo corale sulla devozione popolare.

Redazione