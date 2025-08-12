Proposte concrete per il rimboschimento

I recenti roghi divampati a ridosso del castello di Lucera, appiccati in una giornata di forte vento e con più punti di innesco, sono l'ennesimo affronto alla nostra comunità e al nostro ambiente. Come Udc di Lucera, esprimiamo la nostra più profonda rabbia e indignazione per questi accadimenti che si ripetono con drammatica puntualità ogni anno. Da tempo, abbiamo evidenziato la necessità di interventi concreti per la cura e manutenzione del territorio e proprio nell’ottica del non solo dire, ma del fare.

Un esempio arriva dalla campagna 2025 dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali): è un'occasione d'oro per ottenere piantine forestali a costi irrisori, pensata per enti pubblici, scuole, associazioni e cittadini privati.

L'iniziativa permette di richiedere piante della nostra flora mediterranea (leccio, bagolaro, cipresso, ginepro, fillirea e tanti altri) al costo simbolico di 1 euro a esemplare, ritirandole dai vivai Arif di Foggia o Lecce. Praticamente un regalo!

Riteniamo che questa sia un'opportunità fantastica per iniziare il recupero delle nostre aree boschive danneggiate. Immaginiamo un progetto ben strutturato, coordinato dal Comune, che preveda interventi progressivi su diverse porzioni del territorio, procedendo per gradi, l'impiego del personale della ditta che ha in appalto la cura del verde pubblico, il quale potrebbe occuparsi della messa a dimora, della manutenzione e del monitoraggio delle nuove piantine.

A supporto di questo, si potrebbero attivare una serie di strumenti e collaborazioni che renderebbero il progetto ancora più forte: monitorare i bandi pubblici dove ci sono tante risorse disponibili, stringere partnership con associazioni ambientaliste, coinvolgere la cittadinanza e le scuole con manifestazioni aperte, chiedere sponsorizzazioni alle imprese locali.

Con una vera pianificazione sostenibile, Lucera può intraprendere un percorso concreto di rigenerazione ambientale. Anche un piccolo intervento può essere la scintilla di un processo ben più ampio e duraturo, capace di restituire valore ecologico, paesaggistico e sociale al nostro amato territorio.

Per dare il via a tutto questo, basterebbe davvero poco: prevedere un supporto tecnico per la preparazione della richiesta all’Arif, al massimo servendosi di un agronomo esterno al Comune, creare dei modelli semplici per redigere il progetto a fasi, includendo subito la gestione e la manutenzione del nuovo verde, con l’apporto della ditta che l’ha in gestione, dedicare una figura di riferimento che aiuti a capire come accedere ad altri canali di finanziamento.

Ricostruire il nostro verde è un dovere e un'opportunità. Iniziare adesso è una scelta di responsabilità e di visione per il futuro di Lucera.

Giulio Capobianco, Udc Lucera

Contatti Arif:

Direzione Generale – Via delleMagnolie, 6 – 70026Modugno (BA)

Direttore generale Francesco Ferraro

Email: direttore.generale@arif.regione.puglia.it

PEC: direttore.generale@pec.arifpuglia.it

PEC generale / protocollo: protocollo@pec.arifpuglia.it

Vivaio Foggia - Indirizzo: Via Spalato, 17

Orario apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 7:30–14:30; martedì e giovedì 7:30–14:30 e 15–17

Responsabile: Luigi Frattulino

Struttura regionale per le risorse forestali (Regione Puglia):

Telefono: 080 540 5075

Email: servizio.risorsenaturali@regione.puglia.it

PEC: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Per questioni su gare e approvvigionamento via piattaforma:

Email: assistenza@tuttogare.it

Tel: 02-40031280