Secondo focolaio West Nile in provincia

Secondo focolaio di West Nile Virus (Febbre del Nilo Occidentale) accertato in Capitanata. Il Centro di referenza nazionale per lo studio e l’accertamento delle malattie esotiche, attivo all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, ha confermato lunedì scorso il caso di un cavallo a Foggia. Il 31 luglio scorso, l’Izs aveva validato il primo caso di un cavallo a Siponto, nel frattempo deceduto.

La Asl ha attivato tutte le procedure previste dal Piano nazionale di sorveglianza per la West Nile Disease, come da disposizioni del Ministero della Salute.

In particolare, il Dipartimento di Prevenzione, tramite i Servizi Veterinari Area A e Area C, ha disposto il monitoraggio continuo sul territorio e ha attivato la sorveglianza su tre livelli, entomologica, sugli equidi e sull’avifauna, indirizzando una comunicazione agli Ambiti Territoriali di Caccia presenti sul territorio. La Direzione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica aveva già inviato una circolare a tutti i sindaci con le raccomandazioni per contenere la diffusione delle malattie trasmesse da insetti vettori, dagli interventi di disinfestazione alla pulizia di aree verdi.

Inoltre, il Servizio Veterinario ha predisposto il controllo sanitario su tutti i cavalli presenti in entrambi i focolai (Siponto e Foggia) per scongiurare ulteriori positività all’infezione virale. I controlli, che consistono in prelievi di sangue e siero, saranno eseguiti dai medici competenti per territorio. Per tutti gli animali risultati negativi ai test, è consigliata la vaccinazione da eseguire a cura del proprietario, rivolgendosi al veterinario di fiducia.

“La situazione a Foggia e provincia – ha affermato Antonio Contessa, direttore del Servizio Veterinario è sotto costante osservazione. L’infezione West Nile viene trasmessa principalmente dalle zanzare come vettori e ha come serbatoi naturali gli uccelli. Cavalli e uomini sono ospiti a fondo cieco o accidentali: questo significa che il virus non replica nel loro organismo a livelli sufficientemente elevati da essere trasmessi ad altre zanzare. Il virus non si trasmette da persona a persona per contatto diretto e non può contagiare gli alimenti. Il consumo di latte e derivati, così come quello della carne, resta sicuro. Rinnoviamo l’appello a non creare allarmismi diffondendo notizie prive di fondamento e a collaborare per un’informazione corretta”.

Red.

