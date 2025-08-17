Barbaro ‘anticipata’, Travaglio nuova 'ibrida'

L'ultima operazione politica del cambio di un assessore da parte del sindaco Giuseppe Pitta ha fatto parecchio rumore dopo la diffusione della notizia data in anteprima da Luceraweb.

La manovra di valore anche elettorale ha quindi portato alla sesta versione della sua Giunta in poco meno di cinque anni, ma dovrebbe essere anche l'ultima prima dell'appuntamento con le urne della prossima primavera. A meno che non sia la stessa neo immessa Sefora Tetta a prendere le distanze dalla linea di condotta di un sindaco che in questi anni ha mostrato la sua qualità migliore nel riuscire letteralmente a surfare sulle (tante) crisi che le sue maggioranze hanno spesso vissuto, pure quelle che ha cercato di nascondere o minimizzare.

Chi ha preso subito le distanze, però, è stata Maria Barbaro che riferisce di essere stata anticipata sul tempo, con le dimissioni già pronte ma che non avrebbe fatto in tempo a protocollare. Quello che non ha spiegato, invece, è perché abbia atteso comunque almeno un paio di settimane, dopo aver formalmente aderito a una nuova coalizione che si pone come antagonista di quella al governo attuale della città, pur avendo avuto l'occasione migliore di un Consiglio comunale per manifestare la sua posizione, così come la consigliera Rossella Travaglio che è rimasta al suo posto, votando favorevolmente tutti gli argomenti portati in aula. Quest'ultima, peraltro, dopo aver firmato in rappresentanza di Azione il documento congiunto con il Partito Liberal Democratico e Italia Viva che si pongono apertamente in alternativa allo schieramento di Pitta, aver difeso e solidarizzato con Barbaro per il trattamento ricevuto, e aver definito "instabile" la maggioranza di cui ha fatto parte finora, sembra però non abbia intenzione di uscirne. Uno dei tanti misteri sgrammaticati della politica locale, un'altra posizione "ibrida" nei tempi di Pitta in cui ormai può succedere qualsiasi cosa, compreso il fatto che lui stesso abbia rivelato di aver atteso fin troppo per prendere una decisione definitiva sulla mancata firma del famoso documento che lo rivuole candidato a sindaco da parte di tutti gli altri gruppi politici e partiti a lui sodali. O almeno sulla carta, of course, perchè nel frattempo si sono ripartite le fibrillazioni in zona Pd dove in realtà l'avvento di Ivano Di Matto non ha affatto risolto i problemi di stabilità interna: il capogruppo Antonio Dell'Aquila alla vigilia delle Feste patronali ha fatto filtrare l'intenzione di volersi dimettere dalla carica, facendo passare un certo risentimento per non meglio specificati motivi. Niente di nuovo, in realtà, perchè è situazione che ricorre periodicamente per il patron del Lucera Calcio che ha già lasciato la guida della commissione Cultura, organismo completamente invisibile prima e durante l'anno di Lucera Capitale.

Barbaro, dal canto suo, solo dopo essere stata rimossa, comunque con il record imbattibile di aver attraversato tre Amministrazioni e una decina di anni sempre dentro in esecutivo, ha attaccato Pitta, raccontando che la sua era comunque “una scelta sofferta, ma giunta al termine di un'attenta e dolorosa riflessione. In tanti anni non ho mai avvertito una pressione simile a quella di oggi - ha scritto dopo aver ricevuto il decreto di revoca - e soltanto in questa Amministrazione, infatti, ho dovuto confrontarmi costantemente con inviti a dimettermi presentati come necessari per il ‘bene della città’ o per il riequilibrio politico. Negli ultimi tempi, la situazione è diventata insostenibile. Il caos politico all'interno della maggioranza è evidente, con la convivenza di diverse anime politiche con cui non si è mai creato un legame profondo e una piena condivisione di idee. Ho tollerato questa situazione per il bene della città e per evitare il commissariamento, ma oggi non sono più disposta a farlo. L'episodio più recente ha superato ogni limite. È stato riferito al mio partito Azione, che, se non avessimo firmato un documento redatto dal sindaco in cui ci veniva richiesto il sostegno a lui, la mia posizione sarebbe stata revocata (cosa che poi è accaduta). Un'imposizione inaccettabile, che ci ha chiesto di decidere sul futuro della città entro sole 48 ore (probabilmente al fine di notiziare la città durante le feste patronali), negando di fatto la possibilità di un dibattito democratico e un confronto interno, anche con le altre forze politiche con le quali si è avviata da qualche tempo un'interlocuzione, cioè Italia Viva e Partito Liberal Democratico. Libertà di pensiero e correttezza sono principi che oggi non vedo più rispettati in questa maggioranza. Non posso e non voglio avallare un modo di fare politica basato sulle pressioni e sulla continua ricerca di equilibri interni, che non tengono conto del bene comune. Pertanto, con la coscienza tranquilla e nel pieno rispetto delle mie convinzioni, accetto serenamente il provvedimento sindacale. Ovviamente rimango in Azione e sono certa che il mio partito aprirà una riflessione e un dibattito democratico interno per decidere serenamente se continuare a convivere con queste anime politiche che hanno reso l'ambiente di lavoro così difficile”.

Riccardo Zingaro

