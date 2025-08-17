Come fare meglio le prenotazioni alla Asl

La Asl Foggia ha fatto sapere di voler rendere più rapide, semplici e comode le prenotazioni delle prestazioni sanitarie, superando le criticità segnalate dall’utenza.

Per l’occasione è stato convocato un tavolo tecnico dal direttore generale Antonio Nigri, a cui hanno preso parte Walter Mancini, presidente del Comitato Consultivo Misto, organismo che opera all'interno delle aziende sanitarie per migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini e che rappresenta 17 associazioni di volontariato, Angelo Tomaro, amministratore unico di Sanitaservice e Antonella La Torre per l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato l’impegno congiunto per efficientare i canali di accesso al Centro Unico Prenotazioni, anche in vista dell’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico su cui sta lavorando la Regione Puglia, così da superare file agli sportelli e attese telefoniche.

Ad oggi è possibile prenotare le prestazioni sanitarie oltre che agli sportelli e tramite telefonate, chiamando i numeri 800466222 da rete fissa e 0881-316820 da rete mobile (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12), anche on line:

- sul sito internet ASL Foggia al seguente link

- tramite l’app “Puglia Salute Regionale”, da scaricare su tablet o smartphone

- in farmacia oppure mandando una mail all’indirizzo prenota@aslfg.it

Red.

