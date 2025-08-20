Estate Muse Stelle, si comincia domenica

Tra gli eventi dell’estate di Lucera torna la rassegna “Estate | Muse | Stelle”, che si svolgerà dal 24 agosto al 13 settembre all’interno dell’Anfiteatro Augusteo, con ingresso alle 20.30 e inizio ore 21.

La programmazione è il frutto di un accordo felice tra Soprintendenza, Regione, Comune e Puglia Culture.

La proposta rappresenta un viaggio tra le armonie musicali, declinate in forme e linguaggi diversi: dalla narrazione poetica alla musica sinfonica, dal teatro civile alla comicità surreale. Una programmazione che intreccia musica e parole, in cui protagonisti sono artisti di primo piano del panorama italiano, capaci di fondere emozione, riflessione e spettacolarità.

Ad aprire la rassegna, il 24 agosto, sarà lo spettacolo musicale “Lettera ad Eduardo” di Massimiliano Gallo, con la partecipazione della cantante Carmen Scognamiglio e l’ensemble NapoliNord Big Band, diretta dal maestro Mimmo Napolitano, anche autore degli arrangiamenti. Una “lettera immaginaria” a Eduardo De Filippo, maestro indiscusso del teatro, che diventa pretesto per un racconto intimo e delicato: non un recital, ma una confessione teatrale tra musica e parole, in cui la figura del grande commediografo si intreccia con i ricordi e le emozioni dell’attore.

Il 26 agosto sarà la volta di Alessandro Haber, protagonista di “Haber, le sue canzoni e Bukowski”, spettacolo che unisce musica dal vivo, poesia e autobiografia. Con lui sul palco Sasà Flauto alla chitarra e Fabrizio Romano al pianoforte, per un concerto-racconto che attraversa la sua carriera, i suoi amori artistici, le canzoni scritte per lui da Francesco De Gregori e Mimmo Locasciulli, e le letture intense tratte da Bukowski, Borges e altri autori. Un’esperienza teatrale e musicale allo stesso tempo, capace di emozionare con ironia e verità.

Il 31 agosto spazio al teatro civile con “Cafoni. Un racconto musica”, scritto e interpretato da Michele De Virgilio, con la partecipazione di Stefano Corsi, Simona Ianigro, e un ensemble musicale guidato da Antonio Cicoria, autore delle musiche originali. È la storia toccante di un’anziana bracciante del Tavoliere pugliese che, in un gesto di pietà verso un giovane lavoratore migrante sepolto come “sconosciuto”, riaccende la memoria delle lotte contadine e delle ingiustizie del presente. Una narrazione intensa, accompagnata da sonorità dal vivo, che diventa un atto di denuncia e di poesia collettiva.

Il 2 settembre salirà sul palco Elio con “Quando un musicista ride”, spettacolo musicale che rende omaggio alla tradizione comica e musicale italiana degli anni ’60. Accompagnato da una band di giovani musicisti (Alberto Tafuri, Martino Malacrida, Pietro Martinelli, Matteo Zecchi, Giulio Tullio), Elio rilegge in chiave contemporanea il repertorio di artisti come Gaber, Jannacci, Cochi e Renato, Flaiano e Fo, portando in scena l’irriverenza e la genialità delle “canzoni scanzonate”. Un concerto teatrale diretto da Giorgio Gallione, con arrangiamenti firmati Paolo Silvestri, che unisce comicità e virtuosismo musicale in un’atmosfera surreale e coinvolgente.

Gran finale il 13 settembre con Ermal Meta, protagonista di un concerto-evento inedito accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano e dal L.A. Chorus guidato dalla maestra Daniela Nasti. Un appuntamento speciale all’interno del tour “Live 2025”, in cui l’artista interpreterà i suoi brani più noti e alcune nuove composizioni, in una veste sinfonica e corale che promette di emozionare il pubblico.

Red.

Tutte le informazioni sono reperibili a questo link oppure al numero 351.5400172 (dal lunedì al sabato, ore 10-12 e 17-20)

Prezzi dei biglietti

Platea numerata: 18 € intero / 12 € ridotto

Gradinata senza assegnazione di posto: 15 € intero / 10 € ridotto

Biglietto under 40 - gradinata senza assegnazione di posto: 12 €

Riduzioni

Le riduzioni sono rivolte agli over 80 e ai disabili possessori di disability card (o certificazione sostitutiva prevista dalla normativa) e ad un loro accompagnatore.

L’accesso dei disabili in carrozzella sarà consentito nei limiti dei posti previsti dal piano di sicurezza. I biglietti ridotti potranno essere acquistati esclusivamente al botteghino attivato al Circolo Unione di Lucera e l’Anfiteatro.