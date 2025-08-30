Comune vs Capobianco, nuovo capitolo 'milionario'

Nuovo capitolo della contesa infinita tra il Comune di Lucera e la famiglia Capobianco che continua a portare spesso in giudizio l’ente, sentendosi lesa nelle sue aspettative in materia urbanistica nella zona 167.

Il bilancio parla di alterne fortune per gli imprenditori che stavolta hanno mosso causa amministrativa in nome della Immobiliare Stefania sas di Donato Capobianco, il quale si è rivolto al Tar Puglia (dopo che il giudice ordinario si è dichiarato incompetente) per chiedere sostanzialmente 6,5 milioni di euro, motivando la lamentela con una serie di presunte inadempienze di Palazzo Mozzagrugno, in relazione a una transazione sottoscritta tra le parti e risalente al 2010, con espressa rinuncia a contenziosi precedenti.

In buona sostanza, secondo il ricorrente, ci sarebbero stati ritardi nel rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva di fronte a quella già di proprietà in Viale Raffaello, invocando la risoluzione dell’accordo avvenuto all’epoca dell’Amministrazione di Pasquale Dotoli e il conseguente risarcimento milionario, calcolato tra danno emergente e lucro cessante, comprese le spese per la redazione del progetto poi effettivamente presentato nel 2012.

Il Comune, però, ha avviato le procedure solo l’anno successivo, e con una tempistica e modalità non condivisa dal soggetto privato che si è visto richiedere documentazione aggiuntiva, a causa della sopravvenuta legge regionale 44 alla quale bisognava adeguarsi in materia di “valutazione ambientale strategica”. Nell’ambito degli incontri, il rappresentante della Regione avrebbe poi chiesto altre integrazioni sul bilanciamento degli standard urbanistici, il rapporto con la zona 167 in cui l’hotel avrebbe dovuto sorgere e il Piano Urbanistico Generale appena varato.

A quel punto, l’Immobiliare Stefania nel 2014 si è sentita non più tutelata dall’accordo di quattro anni prima, e ha cominciato a inviare diffide e poi ha manifestato la perdita di interesse all’investimento.

La Corte ha respinto il ricorso perché ritenuto infondato nel merito, compensando le spese di giudizio, confermando la condotta del Comune e soprattutto censurando quella aziendale, a partire dal ritardo di quasi due anni nella presentazione del progetto a Corso Garibaldi.

“Proprio tale ritardo – hanno scritto i giudici - ha coinciso con modifiche normative essenziali, come l'entrata in vigore della Legge regionale e pure eventi urbanistici imprevedibili come l'annullamento del Piano comunale di Edilizia Economica e Popolare. Con questo scenario, l'area interessata, originariamente destinata a standard urbanistici, avrebbe richiesto una ritipizzazione di competenza regionale, con un processo rimasto incolpevolmente bloccato proprio dalla sopravvenuta illegittimità del quadro pianificatorio. La pretesa di un ‘diritto acquisito’ al rilascio del titolo edilizio resta priva di fondamento alla luce dall'interpretazione letterale della clausola transattiva. L'art.2, infatti, vincolava il Comune esclusivamente all'attivazione della conferenza dei servizi, non certamente al rilascio diretto del permesso. Questa situazione destituisce di fondamento la domanda risarcitoria, poiché l'adempimento comunale era infatti necessariamente subordinato all'esito del procedimento regionale. La quantificazione della richiesta risarcitoria poggia su presupposti giuridici ed economici privi di sostanza, con una significativa carenza probatoria: le fatture per spese progettuali non sono accompagnate da quietanze; il calcolo dei mancati guadagni si basa su stime speculative non verificate e del tutto ipotetiche; il danno differenziale dell'area è desunto da perizie unilaterali, senza riscontro di realistiche situazioni comparabili”.

In un altro passaggio della sentenza, i giudici attaccano direttamente il comportamento tenuto dal soggetto privato: “È stata anzitutto la condotta della società ricorrente ad aver violato il dovere di correttezza: dopo aver causato il significativo ritardo iniziale ha ostacolato il procedimento rifiutando di integrare la documentazione Vas, nonostante gli inviti formali. La giurisprudenza esclude la responsabilità amministrativa quando il danno derivi da comportamenti negligenti del privato. Peraltro, l'omessa attivazione di strumenti cautelari da parte della ricorrente, nonostante le presunte violazioni, costituisce ulteriore indice di inadempienza al dovere di mitigare il danno. È anzi assai verosimile che la presentazione tempestiva del progetto avrebbe evitato l'impatto della legge 44 e il blocco del Peep. Poiché, dunque, l’origine delle problematiche è da ravvisarsi nella condotta di tardiva presentazione del progetto, deve conseguentemente escludersi qualsiasi collegamento causale tra attività comunale e pretesi danni, dovendosi di necessità ritenere insussistente la risarcibilità del danno quando il danneggiato stesso abbia innescato la serie causale che ha determinato il danno stesso, in tal modo concorrendo colposamente, ed in modo dirimente, alla produzione del medesimo”.

La famiglia Capobianco ha preannunciato appello al Consiglio di Stato, anche perchè c'è un pronunciamento simile ma favorevole, riferito però all'Immobiliare Caterina facente parte dello stesso gruppo. Il ricorso dovrebbe basarsi su una diversa interpretazione della vicenda, specie sui termini temporali e gli obblighi procedurali reciproci, oltre alla contestazione dell'applicazione del principio della "ragione più liquida" che favorisce una celerità del giudizio. Questo approccio interpretativo comporta la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo e sostituisce il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare. Inoltre, gli imprenditori hanno manifestato perplessità su un retroscena noto a pochi: prima della sentenza, i giudici avevano invitato a trovare un accordo tra le parti. Una riunione c'è anche stata con il sindaco Giuseppe Pitta e il dirigente al Contenzioso Raffaele Cardillo, alla presenza dei rispettivi legali, ma senza che sia stata trovata un'intesa.

r.z.

