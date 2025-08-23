‘Le domande dei miei figli sui rifiuti’

Egregio direttore,

mi rivolgo a Lei nella speranza di poter muovere l'opinione pubblica attraverso i lettori di Luceraweb in modo da contribuire al mantenimento della bellezza della città di Lucera.

Come ogni anno in agosto, vengo con la mia famiglia per far visita ai parenti. Provenendo da Campobasso, il navigatore mi indica come primo accesso Via Aspromonte. Come di consuetudine, i miei bambini mi chiedono perché ai bordi delle strade ci sia tanta immondizia (come da foto allegata).

Ogni volta cerco di salvare la faccia mia e dei lucerini, cercando di giustificarmi, dicendo che la strada deve essere rifatta, etc...

Quest'anno vorrei invece girare la domanda dei miei bambini, oltre che alle persone che ovviamente provocano, questo anche ai responsabili della pulizia, ai vigili ed in ultima istanza al nostro caro sindaco.

Perché è così? Perché dobbiamo tollerare questo? Sarà che ci siamo abituati a questo stato di cose!

Via Aspromonte (secondo il navigatore) è la via di accesso a Lucera per chi proviene dal Lazio e dal Molise. È questo il primo benvenuto che vogliamo dare? È questa l'immagine che noi lucerini vogliamo lasciare della nostra città?

Spero che il prossimo anno non debba assistere allo stesso spettacolo e, soprattutto, che non tornino le solite domande dei miei figli.

Cordiali saluti

Angelo

Magari fosse solo Via Aspromonte, egregio Angelo, perché se facesse il giro delle zone periferiche, anche quelle a ridosso delle abitazioni, troverebbe scene simili. Via Leonardo da Vinci, il ponte sotto Viale 8 Marzo (nei pressi del cimitero a pochi metri dal centro raccolta) tanto per rimanere in città, ma pure diverse altre contrade rurali sono assediate da ogni tipo di spazzatura e rifiuti speciali.

Lei ha centrato il problema ed è proprio così, ormai gli occhi si sono abituati a certe scene e moltissimi non ci fanno più caso alla bruttezza di luoghi e situazioni.

Anche questa sua lettera provocherà la solita indignazione da tastiera, con il forte timore che non si muoverà nulla sull’aspetto centrale della questione che è culturale e sociale.

Le ambizioni da Capitale della Cultura avevano bisogno prima di un’operazione del genere sul piano puramente estetico e comportamentale, e poi si sarebbe potuto passare alla doverosa esaltazione del patrimonio locale che invece resta deturpato da tutto quello che accade in maniera impunita. Perché se è vero che non ci può essere un controllore a ogni incrocio di campagna, nel centro abitato molto si potrebbe e poco si fa. Si tollera praticamente tutto, dalle vendite abusive e pericolose perfino per la circolazione stradale, agli abbandoni indiscriminati che poi la ditta incaricata si precipita a rimuovere in perenne stato di allerta, perfino davanti a Porta Troia, tanto per rimanere al tema del decoro degli ingressi della città.

La questione culturale è anche politica, e significa mandare messaggi chiari su regole e disciplina di una comunità in cui il furbo prevale e sghignazza, magari con la solidarietà di gente che nemmeno comprende quanti danni fa all’immagine di un’intera città. (r.z.)