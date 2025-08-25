Fuochi e sigarette nascosti in un negozio

Il blitz è scattato con un intervento mirato da parte dei militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera, nell’ambito di mirati servizi di controllo economico del territorio. E i risultati sono stati clamorosi, perché in un negozio cittadino di rivendita di articoli per la casa sono stati trovati quasi duemila fuochi pirotecnici detenuti illegalmente e anche sigarette di contrabbando, con numerosi pacchetti privi del contrassegno di Stato, delle marche Marlboro, Winston, Chesterfield e Camel, destinati alla distribuzione sul mercato nero.