Mercato illecito di ricambi di auto rubate

Nelle ultime ore è andato in scena il secondo tempo di una storia iniziata a febbraio 2024, quando vennero eseguite misure cautelari restrittive nei confronti di 19 persone, con l’accusa a vario titolo di associazione finalizzata alla commissione di rapine, furti, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli, oltre alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le successive indagini dei carabinieri della Compagnia di San Severo avrebbero consentito di accertare che tre arrestati di quella operazione, prima dal carcere e poi dalle rispettive abitazioni dove erano ai domiciliari, abbiano gradualmente riorganizzato le attività, finalizzate alla gestione del mercato illecito di auto rubate e dei relativi ricambi.

E allora gli stessi militari, assieme ai colleghi di Termoli hanno eseguito altre venti misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati della provincia di Foggia, accusati di furto aggravato, ricettazione, riciclaggio e detenzione illecita di arma clandestina. Sette persone sono finite in carcere, altre quattro sono in detenzione domiciliare, e alle restanti nove è stato imposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Secondo quanto riferito dall’Arma, erano attivi due gruppi che si muovevano su tutto il territorio nazionale (28 gli episodi accertati, riusciti e o tentati, tra Puglia, Abruzzo, Molise, Marche e Campania), dediti a rubare veicoli che poi venivano portati a San Severo e dintorni per essere smontati, così da rivendere i singoli pezzi. Il tutto avveniva con adeguata strumentazione, come centraline Obd e attrezzatura da scasso, e per ogni furto veniva corrisposto un compenso di 100 euro.

I militari hanno monitorato anche officine meccaniche e autodemolizioni contigue agli indagati, ricostruendo così le operazioni che venivano svolte soprattutto in un capannone abusivo poi sequestrato, e accertando l’adozione di espedienti come la modifica e l’alterazione (punzonatura, smerigliatura) di telai e targhe, finalizzate a ostacolarne l’identificazione.

I carabinieri hanno rivelato pure alcuni retroscena, come il fermo di due persone al termine di un inseguimento a bordo di un’auto di grossa cilindrata risultata rubata, la denuncia di altre sette per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e/o grimaldelli, il sequestro di 24 veicoli, 8 furgoni, motori e parti meccaniche di decine di autovetture, per un valore complessivo di circa un milione di euro. Un furto in particolare sarebbe stato effettuato da un minorenne foggiano che poi ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto alla guida della stessa auto rubata: avrebbe perso il controllo del mezzo mentre si riprendeva durante una “diretta” su un social network.

