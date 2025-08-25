Cestisti 'terribili' in giro per l'Italia
Dopo il bellissimo nono posto ottenuto alla finale nazionale Fip del campionato 3x3, frutto di diverse partite vinte anche contro formazioni che schieravano pure una riserva, il terzetto terribile di giovani cestisti lucerini ha letteralmente spiccato il volo in vista della nuova stagione con la palla a spicchi.
La competizione disputata a Riccione in rappresentanza della Puglia con il titolo di campioni regionali, sotto la guida dell’esperto tecnico Maurizio Vitarelli, ha permesso di mostrare ancora meglio le qualità dei ragazzi che si sono cimentati in incontri durissimi dal punto di vista atletico, ambientale e perfino climatico, attirando l’attenzione di sodalizi di levatura nazionale.
E infatti da questa settimana, Lorenzo Follieri ha cominciato a vestire la canotta della Stella Azzurra Roma che dispone di una Academy giovanile di alto livello, mentre sulle spalle di Mario Casieri c’è quella del Latina Basket che schiera la prima squadra in serie B. Stefan Serban, invece, affronterà una sfida altrettanto impegnativa nella categoria Under, con un doppio utilizzo tra la Polisportiva Opera San Giuseppe di Lucera, titolare del cartellino, e la Cestistica San Severo, la migliore società di Capitanata del settore.
r.z.(Luceraweb – Riproduzione riservata)