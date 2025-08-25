Cestisti 'terribili' in giro per l'Italia

Dopo il bellissimo nono posto ottenuto alla finale nazionale Fip del campionato 3x3, frutto di diverse partite vinte anche contro formazioni che schieravano pure una riserva, il terzetto terribile di giovani cestisti lucerini ha letteralmente spiccato il volo in vista della nuova stagione con la palla a spicchi.

La competizione disputata a Riccione in rappresentanza della Puglia con il titolo di campioni regionali, sotto la guida dell’esperto tecnico Maurizio Vitarelli, ha permesso di mostrare ancora meglio le qualità dei ragazzi che si sono cimentati in incontri durissimi dal punto di vista atletico, ambientale e perfino climatico, attirando l’attenzione di sodalizi di levatura nazionale.