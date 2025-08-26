Cercasi operai e pendolari per un casting

Il Gruppo Creativo Multimedia sta producendo un documentario che raccoglierà storie vere e simboliche di persone che hanno un rapporto intenso e ricorrente con il treno: studenti, lavoratori, artisti, sportivi. L’opera verrà proiettata nell’ambito della prossima Festa del Cinema di Roma.

Per le riprese in Puglia cerca le seguenti figurazioni:

1.semplici passeggeri (uomini e donne, non c’è limite di età né sono richieste caratteristiche particolari) del treno per la tratta San Severo-Foggia del giorno 1 settembre, ore 13.46-14.03

2.figuranti generici per una scena da girare alla Stazione di Barletta (impegno di circa 2 ore) una sera da definire tra fine agosto e inizio settembre, per ruolo di operai, quindi solo uomini di età compresa tra i 20 e 65 anni

3.anche operai veri della zona Foggia/Barletta/Andria che lavorino abitualmente nei cantieri del Nord Italia e che abbiamo in programma partenze tra fine agosto e inizio settembre e che abbiamo voglia di raccontare la propria storia nel documentario

Per tutti i ruoli è previsto un compenso, gli interessati possono inviare una mail ad a.moscianese.gcm@gmail.com specificando il ruolo per il quale ci si candida e una foto.

Red.