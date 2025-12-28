Lucera tra i Comuni più estesi d’Italia

La notizia non è certo recente e nemmeno una novità per chi si occupa di demografia, statistica e urbanistica, ma si tratta di una conferma indiretta di quanto sia vasto il territorio della provincia di Foggia, in relazione pure alle questioni di carattere agricolo e perfino giudiziario.

Tra i primi cento Comuni italiani per ordine di estensione, ce ne sono parecchi pugliesi e buona parte di questi sono della Capitanata, mentre tra i 100 più piccoli nessuna è della nostra regione.

Se il primo è Roma con 1.287 chilometri quadrati di superficie, sorprende il fatto che sul podio ci sia Ravenna con 653 e al terzo posto Cerignola con più della metà di quelli della Capitale, cioè 593, mentre all’ottavo figura Foggia con 509 km.

Lucera è al 31esimo in Italia, con quasi 340 chilometri quadrati di competenza, una enormità che però spiega meglio l’ampiezza dell’agro destinato alle coltivazioni e anche la possibilità di introdurre parchi fotovoltaici di grandi dimensioni.

La Puglia è certamente la regione leader in questa speciale graduatoria, visto che tra i primi 100 ce ne sono una ventina, a pari numero con la Sicilia.

Ecco il dettaglio nelle altre: Altamura (13 con 431,37 chilometri quadrati), Andria (18 con 402,88), Gravina (22 con 384,72), Manfredonia (27 con 354,54), Ascoli Satriano (32 con 336,67), San Severo (33 con 336,30), Brindisi (34 con 333,01), Martina Franca (40 con 298,72), San Giovanni Rotondo (60 con 261,88), Minervino Murge (63 con 257,41), Taranto (70 con 249,60), Monte Sant'Angelo (75 con 245,13), Castellaneta (78 con 242,31), Lecce (80 con 239,34), San Marco in Lamis (83 con 234,20) e Ostuni (99 con 225,56).

r.z.

