Open day per la vaccinazione contro l’Hpv

Asl Foggia ha organizzato un ciclo di open day per la vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV) tra settembre e ottobre. Le prestazioni sono gratuite e senza prenotazione (con accesso libero) per ragazze/donne dagli 11 anni compiuti ai 36 anni, ragazzi/uomini dagli 11 anni compiuti ai 29 anni (nati dal 1996), mai vaccinati e residenti nel territorio dell’Asl Foggia, donne e uomini con infezioni Hiv, donne con diagnosi di lesione cervicale di grado Cin2 o superiore, previa attestazione del medico curante e/o specialista. Per chi non rientra in queste categorie, la vaccinazione contro l’HPV non è gratuita.

La campagna è iniziata martedì e proseguirà per settimane.

A Lucera è in programma nella sede Asl di Via Trento venerdì 12 settembre 12/09/2025 (1° appuntamento) e martedì 21 ottobre (2° appuntamento), dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.

L’infezione da Papilloma virus umano è una delle più comuni a trasmissione sessuale e può causare lesioni genitali benigne e provocare lesioni pre-tumorali e tumorali. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, che ha sostenuto fin dall’inizio l’introduzione della vaccinazione, il 5% di tutti i casi di cancro nel mondo è associato all’infezione da HPV. Si può prevenire attraverso la somministrazione di un vaccino sicuro ed efficace in grado di proteggere da numerosi ceppi del virus, compresi quelli maggiormente a rischio oncogeno.

Da Via Protano hanno fatto sapere che essere protetti dal Papilloma Virus è un diritto di ogni individuo e della collettività e oltre alla vaccinazione è necessario sottoporsi regolarmente ai programmi di screening.

