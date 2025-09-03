Faccilongo premiato nel nome di De Andrè

Lucerino, e unico pugliese, Emanuele Faccilongo è stato protagonista all’11esima edizione del Premio letterario dedicato a Fabrizio De Andrè, organizzato a Pietracatella, vicino Campobasso, dall’Associazione “Crêuza de mä” che opera sul posto.

Il giornalista si è classificato al secondo posto nella sezione Narrativa con il racconto “Un’amicizia di Pace”. Al concorso di quest’anno i 21 vincitori sono giunti da diverse regioni italiane, con la presentazione di 92 componimenti in narrativa e poesia che hanno partecipato e sono arrivati in finale. In questi anni, infatti, il Premio ha visto la partecipazione di oltre 1.200 persone, a conferma della grande affermazione e visibilità.

La cerimonia si è svolta alla presenza di Pierfrancesco Citriniti, regista e giornalista, protagonista del programma televisivo Propaganda Live, a seguito di valutazione della giuria composta da Luigi Pece, Giovanni Mancinone e Carlo De Rita.

Anche quest’anno partner e sostenitore è stato Poste Italiane, nell’ambito delle politiche di valorizzazione dei piccoli comuni, a cui si è aggiunto il sostegno di Legacoop Molise. Il Premio ha da sempre il patrocinio della Fondazione Fabrizio De Andrè onlus, oltre a quelli del Premio De André “Parlare Musica”, della Regione Molise, l’Istituto di Istruzione Superiore M. Pagano di Campobasso (del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Riccia), l’Istituto Comprensivo del Fortore, con la collaborazione della Pro Loco “Pietramurata”, APS S. Donato-Pietracatella e della Fondazione Molise Cultura, dell’Università degli Studi del Molise.

Il racconto di Faccilongo è ambientato tra Lucera e Montecorvino, e tratta di un tema di estrema attualità come la guerra nella Striscia di Gaza, vista con gli occhi di Federico II che proprio quei territori ottenne senza versare sangue con la Crociata della pace. Il tutto con un riferimento finale a Papa Francesco.

A vincere è stata Sara Giovannelli di Prato con “L’essenza”, mentre il terzo posto è stato assegnato a Sandro D’Elia di Napoli con “Hi Dad”.

Per le categorie riservate agli adulti, agli occupanti del podio sono stati aggiudicati premi in denaro rispettivamente di 300 euro al primo e 100 agli altri due. Per gli studenti in forma singola, targhe, attestati e buoni acquisti per libri, mentre per gli istituti partecipanti in forma collettiva un premio di 200 euro, oltre a menzioni speciali per i lavori degni di maggiore considerazione.

In serata, dopo la premiazione, sì è tenuto il concerto “Evaporato in una nuvola rossa”: omaggio a Fabrizio De André della band pugliese Nuvole Rosse, da anni impegnata in un progetto musicale in ricordo di Faber, riportando sul palco i brani più rappresentativi del suo repertorio, in un concerto potente e coinvolgente ispirato alla canzone “Amico fragile”.

r.z.