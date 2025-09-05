Casalvecchio ancora 'Sulle orme di Skanderbeg'

Casalvecchio continua a tenere viva la sua tradizione arbereshe, con una serie di iniziative e manifestazioni durante il corso di ogni anno, rivendicando usi, costumi e lingua da tramandare nel futuro anche con eventi visibili e suggestivi.

E infatti è arrivata alla terza edizione la kermesse “Sulle Orme di Skanderbeg”, stavolta in programma sabato 6 settembre a partire dalle 18.30. L’intento è proprio quello di rendere la storia uno spettacolo, facendo compiere a cittadini residenti e visitatori un viaggio di cinque secoli per ripercorrere le orme dell'eroe albanese e dei suoi sodali a cui si deve proprio la fondazione di Casalvecchio.

Oltre centro tra rievocatori storici, attori, acrobati, musici, giullari, saltimbanchi, artisti professionisti e figuranti, provenienti da tutta Italia, assieme perfino ad alunni del posto, animeranno la serata, organizzata dal Comune e dall'Associazione “Strumenti e Figure” con la collaborazione dell'Aps Torre Normanna, con il finanziamento europeo del Fondo NextGeneretionEu e il patrocinio del ministero della Cultura.

La manifestazione avrà inizio in Piazza vecchio Municipio con la performance teatrale “L’arrivo di Skanderbeg”e la conseguente partenza del corteo storico, per poi proseguire con spettacoli teatrali e spettacoli di cantastorie, musici, giullari, duelli d'arme per poi concludersi con lo spettacolo acrobatico di una compagnia circense medievale proveniente dal Lazio.

Durante la serata, oltre ai tanti spettacoli proposti, sarà possibile imbattersi in un teatrino con storie per bambini, giochi storici, ricostruzioni civili, militari e artigianali e degustare ottimi cibi della tradizione, come il cellit, la paposcia, la salsiccia di suino locale insieme ai vini locali pronti a deliziare anche i palati più esigenti. Le premesse lasciano presagire ad un'edizione ancora più grande e spettacolare di quella che ha riscosso un enorme successo già nelle due precedenti edizioni.

È previsto un salto indietro nel tempo, con l’apertura di una finestra sulla vita, gli usi e i costumi del XV secolo, con la direzione artistica e generale di Michele Amendolagine, già guida di numerosi eventi culturali di successo in Puglia e Basilicata, coadiuvato dal regista sanseverese Francesco Gravino.

“È un onore per me rappresentare una comunità, o meglio ancora un popolo fiero, come quello arbëreshë, all’interno di una rievocazione storica che narra la nascita di un paese interessante come Casalvecchio – ha detto Amendolagine – e gli spettacoli proposti, da quelli teatrali a quelli di giocoleria acrobatica, insieme alle ricostruzioni storiche filologiche, rappresentano un giusto mix per far avvicinare gli spettatori alla storia di un luogo e far toccare con mano le arti, i mestieri ma anche e sopratutto le emozioni dei secoli passati. ‘Sulle orme di Skanderbeg’ è uno spettacolo corale, che vede coinvolti oltre cento personaggi in costume che avranno il compito di riportare le lancette del tempo indietro di cinque secoli e far vivere al borgo un'esperienza unica e indimenticabile”.

“Ringrazio la nostra speciale comunità che per il terzo anno consecutivo ha accolto con grande entusiasmo e spirito di partecipazione questa iniziativa volta a promuovere il nostro paese con la sua storia, la sua importante identità culturale e la sua innata propensione all'accoglienza”, ha dichiarato il sindaco Noè Andreano che da anni sta perseguendo un obiettivo di promuovere momento ed eventi di carattere culturale e sociale, con grande coinvolgimento delle popolazione. Storia, arte, spettacolo, enogastronomia sono gli ingredienti per la migliore ricetta di valorizzazione del nostro borgo e della sua identità culturale, un percorso iniziato tanti anni fa con la festa di fraternità ‘Vëllazëria’, e che vive un eco ancora più grande con questo secondo evento. Sono due manifestazioni estremamente importanti per consolidare l’identità arbëreshë del territorio e rafforzare il legame con l’Albania sia in chiave culturale che sociale”.

Red.

