Di Giovine ancora 'esperto' della scuola italiana

Sono 100 in Italia, solo 8 in Puglia e unico della provincia di Foggia, per la precisione lucerino. Il professor Giuseppe Di Giovine, docente dell'indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio (ex Geometra) dell’Itet di Lucera, è stato designato dal ministero dell’Istruzione come uno degli esperti che faranno parte delle equipe formative territoriali coordinate dall'unità di missione Pnrr e dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Si tratta di una iniziativa che promette di far fare un salto di qualità alla scuola italiana, perché ciascuno di loro ha comprovate capacità nel campo della didattica digitale e nella progettazione educativa complessa, quindi con l’obiettivo dichiarato di sostenere tutti gli istituti in un percorso di rinnovamento, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In buona sostanza, le equipe opereranno a tempo pieno sulla piattaforma “Scuola futura” con il compito di dettare la direzione verso l’attuazione degli interventi previsti dal Pnrr, offrendo supporto su temi innovativi che riguardano sia gli alunni che gli insegnanti, introducendo nuove metodologie, sperimentando approcci diversificati anche in relazione al rapporto da tenere con l’intelligenza artificiale, alimentando questioni di grande interesse collettivo come la media education e l’educazione alla cittadinanza digitale, favorendo la nascita di comunità di pratiche e spazi di confronto attivo, valorizzando buone pratiche avviate dalle scuole sul territorio, così da renderle replicabili e fonte di ispirazione.

La selezione dei membri delle équipe è avvenuta attraverso una procedura comparativa basata su titoli, esperienze e colloqui. Per Di Giovine, di professione architetto, si tratta in realtà di una conferma perché è al quarto anno di attività specifica, dopo un’esperienza ventennale nella formazione del personale scolastico.

“Sono anche appassionato di tecnologie e metodologie didattiche innovative – ha riferito il docente a Luceraweb – e sono felice di aver avuto nuovamente l'opportunità per l’anno scolastico appena iniziato di mettere a disposizione le mie competenze a servizio delle scuole italiane e pugliesi. Naturalmente resto legato anche alla mia scuola di Viale Dante, anche perché è quella in cui mi sono diplomato geometra nel 2000”.

