Primo anno in Serie B per De Troia

La sua carriera è partita dalla New Volley Lucera e dopo essere passata da San Severo e Terlizzi, ha fissato la prossima tappa al Cus Bari dove Alessandro De Troia disputerà la sua prima stagione in Serie B.

Il 18enne, che gioca nel ruolo di libero, è già un volto noto della categoria inferiore pugliese, dopo aver mostrato le qualità di difensore e ricettore, e in questa stagione è chiamato a un ulteriore salto di qualità tecnica, peraltro sotto la guida di Tonino Cavalera, uno dei più esperti e blasonati allenatori della categoria.

“Sono molto contento di far parte della squadra universitaria – ha dichiarato De Troia - per me è una grande occasione di crescita. Ho trovato un ambiente motivato e ambizioso e sono pronto a dare il massimo per la squadra e per la città”.

De Troia si cimenta con la pallavolo ormai da dieci anni, dopo aver iniziato a un Volley Camp Nuzzosan e aver continuato l’attività sotto le indicazioni di tanti tecnici come lo stesso Luca Nuzzo, ma anche Danilo Barbaro, Fausto Baccari, Michele Ferrara, Diego Vannicola, Nicola Matera, Giuseppe Dicillo, Domenico Loiodice, Vincenzo Fanizza, Gian Luca Corciulo, Domenico Farella, Gianni Furno, Mauro Cosimo Panunzio, Salvatore Iaia e Vito Avellis, ricevendo supporto da tante persone dell’ambiente come Lucia Ercolino, Serena Pistillo, Angela Loconsole, Chiara Ciuffreda.

Nella sua bacheca personale c’è già la vittoria del Trofeo dei Territori nel 2022 e la partecipazione al Trofeo delle Regioni nell’anno successivo, con la maglia della Puglia.

r.z.