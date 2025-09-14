Festival Letteratura: tema e programma

“La fatica di restare” è il tema scelto per la 18esima edizione del Festival, così come aveva già anticipato Luceraweb a inizio agosto.

Solo che da ieri c’è anche l’ufficialità e soprattutto il programma degli appuntamenti che hanno visto un azzeccato prologo la scorsa settimana a Biccari, borgo che più di altri da anni tiene vivo il tema e mostra soluzioni concrete contro spopolamento e abbandono dei territori.

Il ritorno della manifestazione lucerina, dopo sei anni di pausa più o meno forzata, rimette al centro un dibattito sul futuro dei luoghi in chiave non solo culturale, in questa occasione facendo dichiarazioni, ponendo interrogativo e dando testimonianze.

“In un mondo segnato da fughe, migrazioni, dislocamenti e spaesamenti, restare assume un significato per noi profondo e radicale – hanno spiegato dall’Associazione ‘Mediterraneo è Cultura’ che organizza l’evento con una nuova dirigenza – e restare nella propria terra d’origine, nelle relazioni, nei luoghi della memoria e della lotta è un atto faticoso e insieme nobile, per nulla scontato e spesso più scomodo dello stesso partire. Non è ripiego, non necessariamente è volare basso. È costruire tenacemente, giorno dopo giorno, un orizzonte di speranza, dignità e felicità senza cedere allo sradicamento e alla rassegnazione, abbracciando a volte anche il fallimento come punto di partenza per un nuovo tentativo. Il Mediterraneo è un mare che racconta, più di altri, storie di migrazioni, di partenze, di esodi e nòstoi. Lungi dal voler negare l’importanza arricchente del viaggio e della scoperta, questa edizione del Festival più che guardare ad Ulisse, pensa piuttosto a Penelope, alla sua resistenza silenziosa e fuori dai clamori senza però la quale forse il regno di Itaca sarebbe andato perduto”.

La manifestazione durerà quattro giorni, da giovedì 18 a domenica 21 settembre, allestita in alcuni luoghi della città, tutti a partecipazione gratuita.

r.z.

Il programma

Giovedì, 18 settembre

Ore 19 – Via d’Amely

Matteo Nucci dialoga su “Mediterraneo tra identità e frammentarietà: una storia di amore e guerra, partenze e approdi”. Modera Enrico Ciccarelli

Ore 20.30 – Piazza della Repubblica

“Quando la terra invita a restare”. Gli imprenditori agricoli si raccontano

Venerdì, 19 settembre – Lucera

Ore 9 – Istituti comprensivi “Bozzini-Fasani” e “Tommasone-Alighieri”

“Cartoline da una restanza” - Laboratorio creativo con l’autrice e illustratrice Eva Montanari. Condotto dal prof Gerardo di Feo. In collaborazione con Accademia delle Belle Arti di Bari - Dipartimento di Didattica dell’Arte.

Ore 18 – Largo Granata

Jadd Hilal, autore francese di origini libano-palestinesi, presenta il suo romanzo “Una terra per restare”. Modera Angela De Meo.

Ore 19.30 – Largo Granata

Dialogo su “Il futuro del Mediterraneo: fratture e potenzialità di un mare che unisce e divide”.

Intervengono Alessia Melcangi, professoressa associata a La Sapienza di Roma e Senior Analyst Fondazione MedOr, e Davide Lerner, giornalista e autore del reportage “Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza”. Modera Micky De Finis.

Ore 21.30 – Largo Granata

Stand-up comedy show con Monir Ghassem in “Articolo 1”

Sabato, 20 settembre

Ore 10,00 – Istituto “Manzoni-Radice”

“Cartoline da una restanza” - Laboratorio creativo con l’autrice e illustratrice Eva Montanari. Condotto dal prof Gerardo di Feo. In collaborazione con Accademia delle Belle Arti di Bari - Dipartimento di Didattica dell’Arte.

Ore 12.30 – Piazza Duomo

Performance conclusiva del laboratorio

Ore 19 – Via Ardito

Dialogo a più voci: “La fatica di restare”.

Intervengono: Saba Anglana, Ilaria Caffio, Andrea Piva. Modera Tony di Corcia

Ore 21.30 – Piazza della Repubblica

Giuseppe Bassi quartet live (Roberto Ottaviano Sax Soprano, Giuseppe Bassi contrabbasso, Eugenio Macchia pianoforte, Pippo D’Ambrosio batteria)