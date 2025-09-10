Postorino direttrice della Cassa Edile

Rosanna Postorino è la nuova direttrice della Cassa Edile di Capitanata. Lo ha annunciato direttamente il presidente Michele Gengari, sottolineando che la scelta è stata fatta dopo un rigoroso processo selettivo condotto da una prestigiosa società nazionale di recruiting.

La manager lucerina è laureata in Economia e Gestione delle imprese, e vanta un solido e articolato percorso professionale, maturato in ruoli di dirigenza aziendale e in enti bilaterali, dove ha dimostrato competenza, visione strategica e capacità di gestione efficace delle risorse. Proviene dal mondo delle organizzazioni agricole, soprattutto in Coldiretti dove ha lavorato una ventina d'anno con incarichi amministrativi, organizzativi e sindacali.

Per la Cassa questa nomina rappresenta un importante passo in avanti, in vista del rafforzamento della propria governance, per garantire un servizio sempre più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del settore edile.

“Siamo certi che la professionalità, l’esperienza e la determinazione della nuova direttrice saranno un valore aggiunto per il nostro ente – ha dichiarato Gengari – e il suo arrivo segna l’inizio di una nuova fase, improntata all’innovazione, alla collaborazione e al costante miglioramento dei servizi offerti al territorio”.

