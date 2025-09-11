Premi da 10 mila euro non ritirati in Puglia

Restano ancora pochi giorni per riscuotere i premi da 10 mila euro messi in palio dall’iniziativa speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar. L’iniziativa risalente a giugno scorso ha distribuito complessivamente un migliaio di questa tipologia, in occasione di quattro estrazioni straordinarie.

In Puglia sarebbero sei quelli non ancora riscossi.

Dall’estrazione di venerdì 20 giugno, due sono riferiti a Bari, al Bar “Caffè del Corso” in Corso Vittorio Emanuele, e a Foggia alla Tabaccheria “Rossi” in Via Arpi. Dall’estrazione di sabato 21 giugno, un premio è a Lecce, presso al “Caffè Centrale” in Piazza Sant’Oronzo. Dall’estrazione di venerdì 27 giugno, due vincite sono a Brindisi, alla Tabaccheria “Tabacchi Pugliese” in Via Roma, e a Taranto al Bar “Aurora” in Via Dante. Infine, dall’estrazione di sabato 28 giugno, un premio è ad Andria alla Tabaccheria “Leone” in Via Regina Margherita.

Per verificare l’eventuale vincita, i giocatori devono controllare il codice univoco riportato sulla ricevuta di gioco. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale SuperEnalotto.it, tramite App ufficiale o nei punti vendita Sisal.

Le vincite possono essere riscosse agli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma, nei Punti Pagamenti Premi o nei punti vendita autorizzati, presentando la ricevuta originale e un documento di identità.

I termini di riscossione, pari a 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, stanno per scadere: i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno dovranno essere ritirati entro il 18 e 19 settembre, quelli del 27 e 28 giugno entro il 25 e 26 settembre.

Red.