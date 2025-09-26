26/09/2025 07:32:48
Parroco lucerino a Bitonto
Da una decina di giorni padre Alessandro Mastromatteo si è insediato come parroco a San Leone Magno di Bitonto, dopo la nomina ricevuto dall'arcivescovo di Bari Giuseppe Satriano.
Il sacerdote lucerino, 45 anni e appartenente ai frati minori, è al suo primo mandato pastorale, dopo essere stato fino all’anno scorso e per due mandati (2016-2025), ministro provinciale di Puglia e Molise del suo ordine francescano.
Ha ricoperto incarichi per la Santa Sede e continua a essere il vice postulatore per la causa di beatificazione del Venerabile don Tonino Bello.
Red.
(Luceraweb – Riproduzione riservata)
Condividi con:
ULTIME NEWS DALLA HOME:
Cacciatori e agricoltori: No al Parco dei Monti dauni
26/09/2025 07:36:13
Parroco lucerino a Bitonto
26/09/2025 07:32:48
Addio a Zio Michele e Zia Anna
25/09/2025 18:12:16
La visita di 'Antigone' nel carcere di Lucera
25/09/2025 15:20:27
La Giornata Mondiale del Cuore a Lucera
25/09/2025 15:17:20
Damiani e De Palma 'prospetti nazionali'
25/09/2025 08:45:20
‘Ecco cosa succede nell’area mercatale’
25/09/2025 08:35:25