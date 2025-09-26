Parroco lucerino a Bitonto

Da una decina di giorni padre Alessandro Mastromatteo si è insediato come parroco a San Leone Magno di Bitonto, dopo la nomina ricevuto dall'arcivescovo di Bari Giuseppe Satriano.

Il sacerdote lucerino, 45 anni e appartenente ai frati minori, è al suo primo mandato pastorale, dopo essere stato fino all’anno scorso e per due mandati (2016-2025), ministro provinciale di Puglia e Molise del suo ordine francescano.

Ha ricoperto incarichi per la Santa Sede e continua a essere il vice postulatore per la causa di beatificazione del Venerabile don Tonino Bello.

