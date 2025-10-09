Grimaldi comandante a Pavia

Arriva da Pavia una nuova conferma di quanto sia “fortunata” la Compagnia carabinieri di Lucera, con diversi comandanti che da Via San Domenico poi spiccano il volo verso una carriera ricca di soddisfazioni.

Il mese scorso si è insediato come nuovo comandante provinciale di Pavia il colonnello Pantaleone Grimaldi, il quale era arrivato in città nel 2006 con i gradi di tenente per poi lasciarla nel 2008, con destinazione Potenza.

L’ufficiale campano, 53 anni, successivamente ha diretto prima il Nucleo investigativo e poi la Compagnia cittadina di Reggio Calabria. Poi ha continuato a Roma, prima al comando della Compagnia Casilina (dove si è occupato anche delle indagini sul depistaggio dell’omicidio di Stefano Cucchi) e poi al Comando generale dell'Arma con incarichi di capo sezione dell’Ufficio Ordinamento, Bilancio e Pianificazione, Programmazione e Controllo. Da tenente colonnello ha comandato il Gruppo di Torre Annunziata, prima di approdare in Lombardia.

Prima di lui, tanti altri passati da Lucera hanno percorso la gerarchia militare fino a importanti vertici: si ricordano il compianto colonnello Salvatore Gagliano comandante provinciale a Ragusa, i pari grado pluridecorati Michele Sarno (con vari e importanti incarichi di comando nel nord est) e Nicola Albanese (oggi comandante provinciale a Potenza), ma anche il tenente colonnello Antonio Citarella (che dopo essere andato via da Lucera ha diretto i Nas di Puglia e poi la Compagnia di Modugno) e Manuel Romanelli (oggi maggiore al Ros di Trento dopo quattro anni alla Compagnia di Ancona).

r.z.