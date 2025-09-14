Il Rifugio Casonetto per l'ambiente e il clima

Il rifugio Casonetto di Castelluccio Valmaggiore è tra i protagonisti del progetto nazionale “Rifugi Sentinella del clima e dell’ambiente”, promosso dal Club Alpino Italiano e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. La struttura, punto di riferimento per la sezione foggiana del Cai, è stata infatti inserita nella rete di osservatori che, lungo tutta la dorsale alpina e appenninica e fino alle isole, vengono via via attrezzati con stazioni per il monitoraggio dei parametri meteorologici e ambientali.

La presentazione del progetto si terrà domani mattina al Comune, nel corso dell’iniziativa “La scienza nei Rifugi – racconti dai rifugi dove la cultura scientifica è di casa”. L’incontro sarà occasione per riflettere sugli effetti dei cambiamenti climatici nelle aree montane, dove l’aumento delle temperature procede a una velocità quasi doppia rispetto alla media globale. Un fenomeno che riguarda direttamente l’Italia, dove le montagne coprono oltre la metà del territorio nazionale e ospitano una popolazione di 14 milioni di abitanti, distribuiti in più di 4.200 comuni.

“Castelluccio Valmaggiore – sottolinea il sindaco Pasquale Marchese – è il luogo ideale per ospitare questo evento. La nostra montagna è un patrimonio di natura e comunità che oggi più che mai deve essere accompagnato da strumenti scientifici capaci di affrontare i cambiamenti in atto. Il fatto che il Rifugio Casonetto sia inserito nella rete nazionale è per noi motivo di orgoglio”.

“Con l’inserimento del Rifugio di Castelluccio Valmaggiore nella rete - aggiunge la presidente della sezione Cai di Foggia, Nadia Fabris - la Capitanata entra a pieno titolo in un progetto che guarda al futuro. Il portale web consentirà di rendere fruibili a tutti conoscenze fondamentali, creando un ponte tra ricerca e comunità locali e favorendo una maggiore consapevolezza sui mutamenti in corso”.

All’incontro interverranno, oltre a Fabris e Marchese, anche Marcello Borrone (Struttura Operativa Rifugi Opere Alpine del Cai), Angela Marinoni (Cnr) e Giovanni Margheritini (Comitato Scientifico Centrale del Cai). A moderare sarà Vito Lamacchia, presidente del Comitato Scientifico Regionale Puglia.

