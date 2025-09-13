Jacopo Coccia subito primo nel kumitè

Al suo primo impegno di un certo livello, subito un ottimo risultato per Jacopo Coccia che al Trofeo delle Regioni di domenica scorsa a Noicattaro, ha vinto l’oro nella specialità del kumitè.

Il giovane fa parte del Mawashi Karate Team Coccia di Lucera, è allenato dal fratello Nicolò, e ora ha in tasca un biglietto per rappresentare la Puglia al prossimo campionato italiano per rappresentative regionali, in programma l’11 e 12 ottobre a Urbino.

“Siamo orgogliosi del lavoro di Jacopo – ha commentato il tecnico – e la sua vittoria testimonia impegno, costanza e la qualità della preparazione che portiamo avanti in palestra. Adesso ci aspetta un appuntamento di grande prestigio per il quale ci faremo trovare sicuramente pronti”.

