Sbandieratori a Senigallia nel ricordo di Federica

Nonostante le difficoltà e uno stato emotivo particolare, il gruppo Sbandieratori e Musici “Città di Lucera” ha preso parte alla 44esima Parata nazionale della Bandiera, l’uno degli appuntamenti più significativi promossi dalla Lega Italiana Sbandieratori. L’evento si è svolto lo scorso fine settimana a Senigallia. Per tre giorni, le strade e le piazze della città marchigiana si sono animate con i colori, i suoni e le emozioni portati dai gruppi provenienti da tutta Italia. Gare, esibizioni, sfilate e momenti istituzionali hanno scandito il programma, al quale la compagnia lucerina in passato ha partecipato con entusiasmo, ottenendo risultati di rilievo.

Quest’anno, però, il clima era diverso. Complice la sovrapposizione con l’inizio dell’anno scolastico in Puglia, solo quattro membri del gruppo hanno potuto essere presenti. Tra loro, Francesco Loconte e Teodoro Protano, che hanno ricevuto la patacca come Istruttori Musici di Primo Grado, un riconoscimento importante per il loro impegno e la loro crescita artistica. Risultato anche del Camp Lis 2025 che si è svolto proprio a Lucera nel mese di marzo.

Durante la manifestazione, un momento particolarmente toccante è stato dedicato al ricordo di Federica Pellegrino, giovane tamburina del gruppo lucerino, scomparsa prematuramente lo scorso luglio all’età di 25 anni. La sua perdita ha profondamente colpito la comunità degli sbandieratori. A Senigallia, Federica è stata insignita dalla Lega del titolo di Istruttore Musico ad honorem, che sarà consegnato ai suoi genitori nei prossimi giorni. A ritirare l'onorificenza è stato un commosso Marcello Calabrese, ex presidente della compagnia.