Sbandieratori a Senigallia nel ricordo di Federica
Nonostante le difficoltà e uno stato emotivo particolare, il gruppo Sbandieratori e Musici “Città di Lucera” ha preso parte alla 44esima Parata nazionale della Bandiera, l’uno degli appuntamenti più significativi promossi dalla Lega Italiana Sbandieratori. L’evento si è svolto lo scorso fine settimana a Senigallia. Per tre giorni, le strade e le piazze della città marchigiana si sono animate con i colori, i suoni e le emozioni portati dai gruppi provenienti da tutta Italia. Gare, esibizioni, sfilate e momenti istituzionali hanno scandito il programma, al quale la compagnia lucerina in passato ha partecipato con entusiasmo, ottenendo risultati di rilievo.
Quest’anno, però, il clima era diverso. Complice la sovrapposizione con l’inizio dell’anno scolastico in Puglia, solo quattro membri del gruppo hanno potuto essere presenti. Tra loro, Francesco Loconte e Teodoro Protano, che hanno ricevuto la patacca come Istruttori Musici di Primo Grado, un riconoscimento importante per il loro impegno e la loro crescita artistica. Risultato anche del Camp Lis 2025 che si è svolto proprio a Lucera nel mese di marzo.
Durante la manifestazione, un momento particolarmente toccante è stato dedicato al ricordo di Federica Pellegrino, giovane tamburina del gruppo lucerino, scomparsa prematuramente lo scorso luglio all’età di 25 anni. La sua perdita ha profondamente colpito la comunità degli sbandieratori. A Senigallia, Federica è stata insignita dalla Lega del titolo di Istruttore Musico ad honorem, che sarà consegnato ai suoi genitori nei prossimi giorni. A ritirare l'onorificenza è stato un commosso Marcello Calabrese, ex presidente della compagnia.
I vertici della LIS hanno letto un toccante messaggio scritto da Alessia Calabrese, che ha espresso il dolore e l’amore di tutta l’associazione: “Ci sono notizie che non si vorrebbero mai ricevere, notizie che ti spezzano dentro e ti lasciano senza parole. Oggi il mio cuore e quello dei soci della nostra associazione piange la perdita di una persona meravigliosa, una ragazza che con il suo sorriso riusciva a dare luce anche ai giorni più bui. Tu non eri solo un’amica o una tamburina, eri un’anima speciale, una forza della natura che sapeva trasformare ogni momento in qualcosa di unico. È difficile accettare che una malattia così crudele ti abbia portato via troppo presto. Ma noi vogliamo ricordarti non con le lacrime, ma con la gratitudine.
Grazie per ogni risata condivisa, per ogni consiglio, per ogni esibizione vissuta insieme. Anche se non sei più fisicamente tra noi, sentiremo sempre la tua presenza. Ogni volta che il tamburo suonerà, sarà come se tu fossi lì, a dare il ritmo e a guidarci ancora una volta. Non è un addio, ma un arrivederci. Continueremo a portarti con noi ovunque andremo, e a onorare la bellezza della tua vita.
Ti vogliamo un bene infinito, Fede nostra, continua a splendere ora più di prima!”.
“Siamo rimasti storditi dalla notizia della scomparsa di Federica – ha commentato a Luceraweb Francesco Loconte, presidente del gruppo lucerino – a cui si è aggiunto il lutto personale che ha colpito Marcello Calabrese. Questi e altri fattori ci hanno profondamente destabilizzato, e non ce la siamo sentiti di gareggiare in questa occasione. Siamo certi, però, che esperienze come questa ci uniscono ancora di più e ci danno forza per andare avanti”.
Enza Gagliardi
