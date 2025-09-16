Tutti contenti per Estate Muse Stelle

Con il concerto sold out di Ermal Meta di sabato scorso, si è conclusa l’edizione 2025 della rassegna Estate | Muse | Stelle, che dal 24 agosto al 13 settembre ha animato l’anfiteatro di Lucera con cinque appuntamenti di grande teatro e musica. Prima di lui si sono esibiti Massimiliano Gallo, Alessandro Haber, Michele De Virgilio ed Elio.

Oltre 2.500 persone hanno gremito le gradinate e la platea, vivendo insieme spettacoli che hanno saputo unire arte, riflessione e intrattenimento, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del panorama pugliese.

L’iniziativa, nata per la valorizzazione del sito romano, è stata promossa dalla Soprintendenza di Foggia e Bat, in collaborazione con il Comune di Lucera, la Regione Puglia e Puglia Culture, sinergia istituzionale che ha permesso di restituire al pubblico uno spazio straordinario, dove cultura e memoria si intrecciano in una cornice unica.

Un pubblico numerosissimo, caloroso e festoso ha accolto i protagonisti della rassegna, trasformando ogni serata in un momento di condivisione speciale, anche perché l’anfiteatro ha dimostrato ancora una volta di essere un palcoscenico straordinario, capace di esaltare la magia dello spettacolo dal vivo. Con l’aumento di capienza previsto per il prossimo anno, il sito sarà pronto ad accogliere un pubblico ancora più vasto, confermandosi come luogo ideale e adeguato per la realizzazione di concerti ed eventi di grande respiro.

