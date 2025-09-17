A Deliceto una struttura ricettiva nel convento

Il convento di Sant’Antonio, a Deliceto, ha oltre cinque secoli di storia. Fu edificato nel 1510. L’edificio ha una pianta quadrata, forme lineari e struttura in muratura. Sfoggia un elegante chiostro con pozzo centrale e si sviluppa su due piani collegati da un’ampia scalinata. L’antica struttura è rimasta chiusa per circa 40 anni. Dopo importanti lavori di riqualificazione realizzati dal Comune, e finanziati in parte con fondi del bilancio comunale e in parte con le risorse del Piano di Azione Locale del Gal Meridaunia, riaprirà venerdì 19 settembre alle ore 11.30.

Alla presenza del vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, sarà inaugurata la nuova struttura ricettiva ricavata al primo piano dell’edificio, con camere attrezzate per accogliere ospiti e turisti in un ambiente raffinato e confortevole. Il convegno che seguirà al taglio del nastro sarà coordinato da Adriana Natale, consigliere comunale con delega a Turismo e Cultura.

Ci sarà ovviamente il sindaco Pasquale Bizzarro, l’architetto Alfonsina Ippolito, capogruppo del team di professionisti che ha curato l’intervento di recupero, Pasquale De Vita, presidente del Gal e il professor Antonio Riondino, docente del Politecnico di Bari, che da anni studia l’architettura dell’urbe delicetana.

“È un momento storico importante per Deliceto – ha detto Bizzarro - perché la riqualificazione di importanti siti storici, che preservano il patrimonio culturale e architettonico del paese, serve a dare nuovo impulso alla valorizzazione del borgo e alla sua attrattività anche dal punto di vista turistico”.

Per Adriana Natale “l’inaugurazione di una nuova struttura ricettiva all’interno di un edificio storico rappresenta un ulteriore tassello, nel progetto più complessivo iniziato già da alcuni anni, per dotare Deliceto di strutture e servizi utili a farne una nuova destinazione turistica”.

Red.