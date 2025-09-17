Un gran girare di pale e parole

L’avvio dell’iniziativa risale a un anno e mezzo fa, ma la sua esplosione mediatica solo a una settimana e mezzo fa, dopo una lettera dell’ingegner Pietro Bonante che ha diffuso urbi et orbi la sua posizione contraria a proposito del parco eolico denominato “La Fenice” e distribuito sui territori di Lucera, San Severo, Torremaggiore, Pietramontecorvino e Castelnuovo.

La particolarità della proposta industriale presentata al ministero dalla milanese Nva Fenice è soprattutto quella di aver individuato la collocazione di alcuni dei 51 aerogeneratori (capaci di una potenza totale di 367 megawatt, quindi candidato a essere attualmente il più produttivo d’Italia) molto vicini al castello di Lucera e al sito federiciano di Castelfiorentino, a ridosso della fascia di rispetto di 3 chilometri prevista dalle norme attuali.

In buona sostanza, viene lamentato il fatto che si tratterà di torri alte anche 200 metri, capaci quindi di “inquinare” visivamente monumenti di grande importanza a soggetti a vincoli molto stringenti.

Bonante nella sua missiva ha posto una serie di questioni di carattere paesaggistico e anche ambientale, omettendo di dire però che la sua situazione è piuttosto interessata, poiché potenzialmente soggetto a espropri diretti o indiretti. Egli stesso, peraltro, è stato autore di una delle prime osservazioni, risalente a un anno fa, regolarmente depositata nel dossier inserito sul portale delle valutazioni e autorizzazione ambientali, accessibile a tutti da marzo 2024. Le argomentazione esposte nell’occasione non parlano di paesaggio e ambiente, bensì sono molto più “terrestri”, rilevando l’introduzione nella sua proprietà privata senza autorizzazione e contestando il piano particellare di esproprio e la soluzione progettuale relativa alla pala 20 per la realizzazione della strada di accesso e del relativo cavidotto.

Venerdì scorso sono scaduti i termini per la presentazione di altre osservazioni, visto che la procedura è nella fase di acquisizione dei pareri. Al momento si sa che la Regione Puglia si è espressa negativamente, difendendo il suo Piano Paesaggistico Territoriale, così come il Comune di San Severo, mentre quello di Lucera ha prima dato parere favorevole oltre un anno fa, poi confermato da una successiva versione con l’aggiunta di prescrizioni.

Da Palazzo Mozzagrugno, finora, nessuno ha fatto una dichiarazione. Il sindaco Giuseppe Pitta ha fatto sapere a qualcuno della sua maggioranza che in realtà gli enti locali possono poco nella gestione di situazioni del genere, perché la preminenza della transizione energetica verso le rinnovabili sembra superare quasi tutte le contestazioni, perfino nei tribunali dove iniziative del genere passano indenni la maggior parte delle volte.

Ai Comuni spetta comunque il compito di concordare le misure compensative con i player energetici, cosa che l’Amministrazione Pitta ha mostrato già di saper fare benissimo, con alcuni accordi già chiusi per un totale di diversi milioni di euro da incassare in opere e progettazioni.

Ma è realistico pensare che la partita non avrà un risultato scontato, perché nel frattempo altri scudi si sono alzati, se poi si tratta di strumentalizzazioni politiche o esigenze di visibilità lo si vedrà nel breve periodo.

Di certo c’è che il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ha chiesto un dibattito pubblico sul tema per arrivare a “una scelta ragionata, libera e condivisa, dopo aver valutato l'impatto che questo impianto provocherà sul nostro territorio dal punto di vista paesaggistico, della salvaguardia della fortezza, del patrimonio culturale e faunistico. Crediamo ci siano altri luoghi più consoni, senza rovinare per sempre la cartolina della nostra città. Se è pur vero che l’ultima parola spetta al ministero, sarebbe stato opportuno un diniego della struttura tecnica comunale al fine di affrontare il problema in maniera collettiva e costruttiva”.

Il gruppo consiliare “Per Lucera” ha chiesto le motivazioni del rilascio del parere favorevole senza una discussione preventiva e ha fatto sapere di essere andato oltre nella sua contrarietà, con la presentazione di alcune osservazioni ritenute importanti nell’evidenziare criticità contenute nel progetto, in tema di salvaguardia del paesaggio e del suolo, anche in funzione agricola.

“Si tratta della piana da cui oggi lo sguardo spazia libero ad ammirare un monumento di pregio come il nostro, il simbolo più rinomato della nostra bella città che noi abbiamo il dovere di difendere da scellerati piani eco-affarismo. Per questo chiediamo l’adozione di uno strumento di pianificazione territoriale e paesaggistico che identifichi chiaramente quali sono le zone dove possono insediarsi le nuove installazioni, usando prioritariamente le zone Asi non utilizzate. Il Comune di San Severo lo ha già fatto e recepito del suo Pug”.

Un altro carico è stato messo dal Comitato “Lucera non tace” che accusa l’Amministrazione Pitta di inaccettabile silenzio nei rapporti comunque da tenere con un’impresa che risulta essere una sorta di “scatola vuota di soli due anni di attività, senza ricavi, senza bilanci e senza dipendenti, controllata al 100% da Nva srl, la cui maggioranza è stata acquisita nel 2023 da un fondo d’investimento inglese iCON Infrastructure Ltd”. Dello stesso gruppo imprenditoriale fa parte un’altra consociata che ha presentato un progetto di agrivoltaico da 38 megawatt sui territori di Foggia e ancora Lucera.

In una nota i soci del sodalizio hanno chiesto conto del comportamento di natura politica, tecnica e amministrativa a Pitta e compagni, finora celato ai cittadini e perfino ai consiglieri comunali, invocando quindi incontri pubblici illustrativi. “Vengono spesso ristrette lobby arroccate nel perseguire spregiudicatamente i loro interessi spesso a danno della collettività e del patrimonio pubblico – è scritto in una nota – con la compiacenza della debolissima classe politica locale”.

Cosa succederà ora è ancora presto per dirlo, mentre si può dire cosa hanno fatto a Manduria, dove le hanno provate tutte per contrastare un’operazione simile ma non ci sono riusciti, a difesa soprattutto dei vigneti del Primitivo e di tutto il contesto storico, paesaggistico e ambientale circostante. L’Amministrazione comunale ha promosso un ricorso al Presidente della Repubblica, impugnando la delibera del Consiglio dei Ministri che aveva dato il via libera (nonostante il parere contrario nel ministero della Cultura) a un parco di “soli” 22 aerogeneratori per 130 megawatt di potenza, su un territorio che interessa anche Torricella, Sava e Maruggio. La motivazione principale di questa iniziativa: il progetto rappresenta un ostacolo allo sviluppo del territorio.

