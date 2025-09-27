Divieti e regole per stoppie e bruciature

In tema di bruciatura dei prodotti agricoli di scarto esistono leggi nazionali, regionali e norme locali che pochi conoscono e ancora meno applicano, considerata la quantità di fuochi e fumi che si alzano dalle campagne per buona parte dei mesi dell’anno. Questi estivi, in particolare, mostrano ancora più criticità che andrebbero individuate e punite.

Per l’occasione, il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta ha emanato un’ordinanza che racchiude tutta la disciplina del settore, prevedendo sanzioni ma anche indicazioni su come muoversi, sebbene sia realistico pensare che gli imprenditori agricoli abbiano già adeguate informazioni, a partire dal protocollo d’intesa stipulato tra Arpa Puglia, Provincia di Foggia e le associazioni di categoria che consente di rimuovere le piante del pomodoro a fine ciclo con pulizia del suolo, semplicemente contattando il numero di pronto intervento 0881-722060.

Il quadro generale è evidente: la combustione in loco di residui agricoli (inclusi stocchi e piante di pomodoro a fine ciclo colturale) genera emissioni inquinanti, con effetti negativi sulla qualità dell’aria e sulla salute pubblica, queste pratiche possono rappresentare un potenziale rischio per l’innesco di incendi, enza contare che è possibile ricorrere a metodi alternativi di gestione dei residui agricoli, come la trinciatura e l’interramento.

Da qui il divieto di bruciare sul posto residui vegetali fino al prossimo 30 settembre, e dal 1° ottobre al 31 maggio 2026 si può fare solo se avviene sul sito di produzione, in cumuli non superiori a 3 metri cubi per ettaro al giorno, con presidio e mezzi adeguati fino allo spegnimento completo, comunque non in giorni di vento forte o eccessivo caldo (da verificare tramite bollettino regionale). Inoltre è sempre vietato bruciare entro 50 metri da aree edificabili, infrastrutture o strutture antropiche, così come in aree naturalistiche protette, e in questi casi i residui devono essere cippati o trinciati, salvo eccezioni certificate da enti regionali competenti.

Deroghe per ringrano o coltura di secondo raccolto sono possibili solo su preventivo invio di comunicazione via pec, almeno due giorni prima, al sindaco e al Dipartimento regionale Agricoltura, specificando giorno, luogo e responsabile della brace.

Per tutti valgono prescrizioni di sicurezza obbligatorie: fasce protettive di minimo 15 metri intorno al fondo agricolo, le operazioni devono svolgersi solo dalle 5 alle 10, alla presenza di mezzi di spegnimento pronti.

Il comando di polizia locale è incaricato di vigilare sull’osservanza delle norme, effettuando controlli mirati durante il periodo di divieto e segnalando tempestivamente eventuali violazioni. In caso di incendio o pericolo imminente, il personale dovrà attivare immediatamente le procedure di emergenza, informando i vigili del fuoco, la protezione civile e, se necessario, i carabinieri forestali, collaborando per la messa in sicurezza dell’area.

Sono previste sanzioni che vanno dai 150 ai 26 mila euro, nei casi più gravi seguendo le disposizioni equiparabili alla gestione illecita di rifiuti, con applicazioni anche del Codice penale che si estendono all’evenienza della generazione di un incendio doloso o colposo.

r.z.