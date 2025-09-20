Regionali, prime certezze in tema elettorale

Ora che è certa la data delle prossime elezioni Regionali, cioè quella ampiamente prevedibile del 23 e 24 novembre, le macchine elettorali si stanno materialmente mettendo in moto in tutta la Puglia. Ovviamente anche in provincia di Foggia e a Lucera in particolare, dove il primo candidato (e forse tra i primi in assoluto) a manifestarsi ufficialmente è stato Antonio Buonavitacola, esponente di Forza Italia che si è presentato ieri sera nella sede locale del partito. L’Assessore della Giunta Pitta aveva accanto a sé i vertici provinciali e regionali azzurri, compresi i parlamentari del territorio, intenzionato a far valere la sua militanza storica e anche misurare il valore personale e di Forza Italia in città, in vista della partita più importante delle Comunali della prossima primavera.

Rimanendo nell’ambito dei partiti, c’era da riempire la casella locale del Pd che dovrebbe essere occupata da Carolina Favilla, ex assessore con Antonio Tutolo e nei primi mesi dell’Amministrazione Pitta. L’architetto lucerino dovrebbe “viaggiare” in accoppiata con il vice presidente della Giunta regionale Raffaele Piemontese, uno di quelli che puntano al primato di preferenze così da ambire nuovamente a un posto nell’esecutivo.

Posizione ancora difficile invece per Democrazia Sovrana e Popolare che per la prima volta vuole cimentarsi in Puglia, con il candidato presidente Antonio Marzo. Gli attivisti in questi giorni sono a caccia febbrile (entro il 23 ottobre) delle sottoscrizioni a sostegno delle liste che però non è detto riescano a ottenere in numero sufficiente in tutte le province. Di certo c’è, invece, che il coordinatore regionale Davide Colucci (consigliere comunale a Lucera) sarà candidato nel Barese. A qualche alleato di maggioranza avrebbe confidato l’intenzione di “allontanarsi” dalla competizione di Capitanata che si annuncia piuttosto serrata.

Nel campo dei civici di centro-sinistra, invece, lo scenario è ancora più fluido, complice anche il prolungato confronto a distanza tra il nuovo leader Antonio Decaro e l’attuale presidente Michele Emiliano. Nonostante tutte le dichiarazioni di facciata che parlano di una definizione di ruoli e situazioni, si intravedono effetti ancora difficilmente prevedibili. A Bari non è un mistero che le collocazioni nelle liste dei sodali del secondo siano una questione di grande delicatezza, a partire da quella di Rosario Cusmai, per anni “consigliere” di Emiliano. Il suo inserimento in una delle due formazioni da schierare con candidati di tutta la Capitanata sta provocando malumori affatto nascosti, e talmente seri da non far escludere la rinuncia eccellente già annunciata nella città di Foggia, in segno di protesta verso un “trattamento” non gradito riservato ai propri sostenitori principali da parte dell’attuale presidente della commissione parlamentare europea sull’Ambiente. Cusmai viene considerato capace di ottima performance, e in un quadro provinciale di grande ristrettezza di posti a disposizione (sette sicuri, forse un ottavo) e di un quorum del 4% da raggiungere, allora è evidente che le tensioni saliranno progressivamente fino al giorno della consegna ufficiale degli elenchi.

E allora appare ancora più complicata un’altra candidatura lucerina come quella di Tonio De Maio, strettamente legato proprio a Cusmai che ha già le sue beghe da risolvere. Il consigliere provinciale e regionale sta scalpitando da mesi, ma non è detto che riesca a trovare posto per quantificare le sue velleità che ritiene siano da non trascurare.

A ogni modo, questi sono i giorni in cui il sindaco Giuseppe Pitta riesce a dare il meglio di sé, pienamente immerso nel brodo elettorale di cui è ghiotto. E infatti in questo clima si esalta, sia misurando frasi e allusioni, sia lasciando nel silenzio qualche interlocutore, dissimulando quasi disinteresse. Invece è in piena attività, affacciato sulla prospettiva del suo secondo mandato che manifesta con ogni singola parola utilizzata per iscritto, oppure proferita dal vivo e in diretta Facebook.

r.z.