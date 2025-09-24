Casa Sollievo tra gli ospedali più smart

Anche per il 2026, Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo si riconferma tra gli ospedali italiani censiti nell’annuale classifica “World’s Best Smart Hospitals 2026”, “i migliori ospedali ‘smart’ del mondo”.

Secondo la rivista americana Newsweek, che ha redatto la classifica in collaborazione con Statista, la business platform n.1 al mondo per dati di mercato e di consumo, possono definirsi “smart” gli ospedali che “utilizzano tecnologie avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale e l'automazione, per migliorare l'assistenza ai pazienti e ottimizzare il flusso di lavoro”.

Nella classifica italiana, si piazza in settima posizione, dietro a tre grandi ospedali della Lombardia e a tre del Lazio. Tra quelli del meridione, Casa Sollievo è primo, e poi ce n’è solo un altro in Provincia di Napoli.

La metodologia utilizzata quest’anno per la valutazione è basata sostanzialmente su due fonti di dati. La principale, che ha avuto un peso del 77.5% sulla determinazione del punteggio totale, è composta da un sondaggio tra “pari”: cioè Statista ha invitato medici, manager ospedalieri ed operatori sanitari nazionali ed esteri ad indicare ospedali “smart” di rilievo in categorie come intelligenza artificiale, funzionalità elettroniche, tecnologie per la sicurezza dei pazienti, robotica, telemedicina e virtualizzazione. Altra fonte di dati che ha inciso per il 20% è la partecipazione al sondaggio “Statista Smart Hospitals Maturity” per valutare in ogni istituto l'implementazione e l'uso delle tecnologie “smart” su dieci argomenti, tra cui accreditamenti, intelligenza artificiale, funzionalità elettroniche, tecnologie per la sicurezza dei pazienti, robotica, telemedicina, virtualizzazione, sistemi informativi ospedalieri e sondaggi sulla soddisfazione di pazienti e dipendenti.

“Questo riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma del grande sforzo di innovazione che stiamo portando avanti negli ultimi anni, soprattutto in termini di investimenti tecnologici - ha sottolineato Gino Gumirato, direttore generale dell’ospedale – e dopo le recenti acquisizioni già annunciate nei mesi scorsi, tra cui l’acceleratore lineare dotato di intelligenza artificiale, la seconda Pet-Tac di ultima generazione e la doppia consolle robotica per istruire i giovani chirurghi, recentemente abbiamo installato un nuovo angiografo di ultima generazione per la radiologia interventistica, e sono partiti i lavori per installarne un altro che sarà utilizzato dall’Unità di Emodinamica. In questi giorni, invece, è prevista l’installazione di una nuova Tac, mentre a breve, grazie ad un finanziamento della Regione Puglia, verranno acquisite altre tecnologie, tra cui una ulteriore nuova Tac da destinare alle attività di emergenza-urgenza. Crediamo molto nell’innovazione tecnologica a supporto della diagnosi, dell’assistenza e della cura dei pazienti per prevenire le patologie e migliorare la loro qualità di vita. Per questo nell’organigramma aziendale è stata da poco prevista una nuova unità operativa, costituita sulla base di una unità preesistente, che si chiama ‘Innovazione ed Intelligenza Artificiale’ e che, grazie ad un team di fisici, ingegneri e psicologi altamente specializzati, ha già iniziato a sperimentare nuovi sistemi e la loro applicazione in ambito sanitario. Come ad esempio un sistema ‘chatbot’ in grado di supportare e migliorare il dialogo medico-paziente, o la generazione di bozze di lettere di dimissioni ospedaliere sfruttando le informazioni presenti nella cartella clinica elettronica, da verificare e validare da parte del medico. Altre sperimentazioni attive riguardano, ad esempio, la creazione di modelli predittivi sperimentali, applicabili ad esempio per prevedere l’insufficienza renale acuta o i valori di emoglobina glicata”.

