Il circolo della grazia

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,1-13)

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:

«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”.

L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”.

Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.

Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce.

Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne.

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?

Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».



Questo Vangelo può essere compreso solo se osservato con lo sguardo di Dio: il Signore elogia l’amministratore disonesto perché dona. La sua disonestà consiste nell’indebita appropriazione iniziale, quando ha sottratto per possedere, non per quello che fa dopo: donando ciò che è dono, mostra di aver capito il cuore del Padre.

Tutti noi siamo semplici amministratori poiché amministriamo cose che abbiamo ricevuto da Dio; così anche il debito che condoniamo non è stato contratto con noi, ma sempre con Lui, poiché tutto è suo!

L’amministratore sa che il Padre dona e perdona tutto: quindi fa altrettanto, cosciente che con la misura con cui misurerà, gli sarà rimisurato.

Solo il Padre dona tutto e condona cento.

Nel brano l’amministratore condona solo il 50% e il 20% poiché ognuno di noi è in grado di imitarlo secondo la misura di grazia ricevuta. L’importante è entrare in questo circolo di grazia.

da Animatori Salesiani