Una settimana al peperoncino

L’Associazione “Amici del peperoncino” di Lucera promuove la prima Festa del Peporoncino, in programma il 23, 25 e 27 settembre in collaborazione con la Pro Loco. L’appuntamento è nella sua sede di Via d’Angicourt (dietro la Cattedrale) per celebrare un piccolo grande simbolo della cucina mediterranea, tra sapori, cultura e momenti di comunità. L’idea alla base della manifestazione è quella di usarlo come opportunità per valorizzare le tradizioni gastronomiche e al contempo promuovere lo sviluppo turistico ed economico della città.

Per l’occasione verrà allestita una mostra e tre eventi fissati per le 19: martedì 23 verrà premiato il “Personaggio di Lucera al Peperoncino 2025”, quest’anno assegnato al ciclista Mario Esposito, detto “Till”; giovedì 25 spazio al confronto con l’incontro-dibattito “Valorizzare il peperoncino per lo sviluppo economico e turistico di Lucera” con l’intervento di docenti universitari, rappresentanti delle associazioni agricole e istituzioni locali.

Sabato 27 il momento clou con una festa in centro storico, animato dalla banda, dal “Re del Peperoncino”, con il saluto della madrina Francesca Di Maggio e il sindaco Giuseppe Pitta. Previsti momenti conviviali con il taglio della torta, la premiazione dell’iniziativa “Pianta i peperoncini sul tuo balcone” e l’apertura degli stand gastronomici dove sarà possibile gustare specialità come pasta all’arrabbiata, panzerotti, patatine e altre proposte locali. La serata proseguirà con la musica folk de “I Figli di Puglia” e si chiuderà con “L’Abbraccio di Mezzanotte”, un momento collettivo pensato per celebrare la condivisione e l’allegria della comunità.

A chi consumerà presso gli stand sarà offerto, fino a esaurimento, un sacchettino di peperoncini in omaggio: un piccolo ricordo piccante da portare a casa.

“La Festa del Peperoncino non è solo un evento gastronomico — ha detto il presidente Antonio Fusco - è un’occasione per riscoprire il valore delle nostre tradizioni, promuovere la cultura dell’accoglienza e rafforzare il senso di comunità”.

Red.