Voucher sportivi per minori
La Regione Puglia ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei voucher sportivi in favore dei minori per l’anno 2025.
Con il bonus si possono sostenere le spese di iscrizione e partecipazione a corsi e attività sportive da parte di minori pugliesi (normodotati o con disabilità) appartenenti a fasce di reddito medio-basse.
Possono presentare domanda i genitori o tutori di minori residenti, di età compresa tra i 6 anni compiuti e i 18 anni non compiuti, con Isee che rientri nei limiti previsti:
- fino a 17.000 euro per nuclei fino a tre figli;
- fino a 28.000 euro se nel nucleo sono presenti quattro o più figli.
L’ammontare massimo del voucher è di 400 euro per ciascun minore.
Le istanze devono essere presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma regionale dedicata, dalle 12 del 25 settembre alle 12 del 16 ottobre.
Documentazione e informazioni a questo link
