Appuntamenti on line con la Regione Puglia

La Regione Puglia ha varato un nuovo presidio digitale a servizio dei cittadini, dopo il chatbot con l’intelligenza artificiale dedicato al bollo auto

Lo ha reso noto l’assessore al Bilancio Fabiano Amati che ha presentato il “Portale Prenotazioni Appuntamenti”, realizzato dalla Sezione Finanze, con cui il contribuente potrà prenotare online un appuntamento scegliendo giorno e orario e decidere come incontrare un operatore (allo sportello, al telefono o in webcall) evitando file e attese.

Il portale arriva in un momento cruciale, poiché nei prossimi mesi saranno 750.000 i contribuenti destinatari di cartelle di pagamento e si prevede un forte incremento di richieste di chiarimento e assistenza.

Red.

Il portale è raggiungibile a questo link