Damiani e De Palma 'prospetti nazionali'

Crescono benissimo i giovani della Running Academy di Lucera che sta avendo grandi soddisfazioni in particolare da due atlete nella categoria Cadette, protagoniste sabato scorso a Isernia nel 44esimo Meeting Musacchio, accompagnate nel loro percorso agonistico dallo staff tecnico composto dall'allenatore federale Antonio Di Gioia e dalle istruttrici federali Rossana Simonetti e Anna Frezza.

Francesca Damiani (a sinistra nella foto) si è classificata seconda nel lancio del disco con la misura di 29,31 metri, e nel fine settimana precedente a Molfetta aveva vinto il titolo regionale Fidal nella stessa specialità. Nei prossimi 4 e 5 ottobre a Viareggio rappresenterà la Puglia ai campionati italiani di categoria.

Anita De Palma (a destra nella foto), invece, in Molise si è classificata terza nel salto triplo con la misura di 10,41 metri, mentre a Molfetta era arrivata seconda sia nel triplo che nei 300 ostacoli.

Entrambe le ragazze sono state considerate "prospetti nazionali" dai referenti pugliesi delle varie categorie giovanili. E nella stessa competizione barese, Alessia Mangiacotti Abate ha tagliato il traguardo per terza sempre nei 300 ostacoli e altre importanti prestazioni di squadra sono poi arrivate da Mario Potito e Linda Salandra sui 300 e 1.000 metri piani.

r.z.