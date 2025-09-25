La visita di 'Antigone' nel carcere di Lucera

La sezione di Puglia dell’Associazione Antigone mancava da oltre due anni nel carcere di Lucera, con il suo osservatorio permanente sulle condizioni di vita dei detenuti.

La delegazione ci è tornata nella giornata di ieri, composta dalla presidente regionale, l’avvocato Maria Pia Scarciglia, assieme alla volontaria dottoressa Federica Giannico.

Da circa 35 anni Antigone opera su tutto il territorio nazionale, con attività a sostegno dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario italiano.

In Piazza Tribunali hanno incontrato la direttrice della struttura, Immacolata Mannarella, la responsabile del settore educativo, Simona Salatto, e il comandante della polizia penitenziaria, Michele Morra. Nell’occasione è stato fatto il punto della situazione sulle condizioni di vita e di lavoro dei reclusi, e anche una valutazione degli spazi e degli ambienti a loro disposizione.

In questo momento il carcere ospita nelle due sezioni di media sicurezza 176 detenuti maschi a fronte di una capienza certificata di 137, con 117 di essi che stanno scontando una condanna definitiva per reati a sfondo sessuale o per violenza di genere. Al suo interno c’è anche un nucleo a trattamento intensificato dove sono allocati 27 detenuti.

“L’immobile si presenta in buone condizioni visti i continui interventi di manutenzione che però non hanno interessato alcune sue parti – ha riferito Scarciglia a Luceraweb – anche se la criticità più evidente resta quella della mancata totale separazione delle camere di pernottamento dai bagni, con tutto quello che ne consegue in termini di vivibilità delle celle e di salvaguardia della privacy. Un’altra questione importante è sicuramente l’assenza di un medico per l’intera giornata, visto che nelle ore notturne può arrivare solo a chiamata, oltre al fatto che sono poche le ore a disposizione di psichiatri e psicologi. Questo aspetto è piuttosto delicato, considerata la natura particolare della popolazione carceraria, caratterizzata dalla presenza di diverse diagnosi di carattere psichiatrico e da una somministrazione diffusa di farmaci specifici. Resta sempre il problema di un oggettivo sovraffollamento che però viene gestito in maniera adeguata, anche grazie a un clima di collaborazione tra le varie aree di trattamento. In generale abbiamo trovato una situazione migliore rispetto ad altre realtà della Puglia, anche grazie alla realizzazione di un palestra, di una biblioteca, oltre all’apporto di numerosi volontari che rivelano un evidente interesse della società civile sui temi della detenzione. Sono tutte azioni che servono, così come quelle avviate al suo interno, con i progetti legati alla mitigazione della violenza sulle donne e alla consapevolezza delle proprie pulsioni, oltre al percorso avviato in collaborazione con l’istituto alberghiero. Abbiamo registrato un generale attivismo della direttrice nel miglioramento delle attività interne, mentre il territorio dovrebbe e potrebbe fare di più in azioni di accoglienza verso chi ha terminato di scontare la propria pena e poi ha difficoltà a trovare impiego: il panorama economico prevalentemente agricolo non permette opportunità di reinserimento”.

Riccardo Zingaro