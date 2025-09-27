L’Udc invoca più sicurezza nelle campagne

Il fenomeno dei furti nelle campagne non ha certo una genesi recente, ma ormai la situazione sembra essere fuori controllo, tra ruberie, danneggiamenti e atti vandalici che stanno mettendo a dura prova le aziende agricole e stanno alimentando la paura tra chi lavora e vive nelle zone rurali.

Un nuovo allarma arriva da Giulio Capobianco, presidente provinciale dell’Udc, responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura Puglia del partito del quale è pure segretario cittadini a Lucera.

E il suo appello è rivolto proprio a Giuseppe Pitta: “Non è tollerabile che i nostri agricoltori siano lasciati soli – ha scritto in una nota – e quindi servono interventi urgenti sulla sicurezza. Non bastano più parole e vane rassicurazioni: vogliamo vedere pattuglie sul territorio, telecamere nelle zone più esposte e un coordinamento vero con tutte le forze dell’ordine e le associazioni di categoria. Secondo i dati diffusi dalla Questura, nella provincia di Foggia i furti sono aumentati del 13% nel 2024 rispetto all’anno precedente, senza considerare eventi non denunciati, vista la scarsa fiducia nelle istituzioni. Nelle campagne si registrano episodi gravi: furti di mezzi agricoli di grande valore, attrezzature, gasolio e fertilizzanti, ma anche vandalismi su vigneti, uliveti, frutteti, senza considerare la forte sensazione di paura per la propria incolumità di chi vive fuori dalla città. La Puglia detiene inoltre il triste primato nazionale per furti di trattori e attrezzature agricole: 715 casi nel 2024, un dato che dimostra quanto sia radicato il fenomeno, ormai fuori controllo. Ogni trattore rubato, ogni serbatoio svuotato, ogni raccolto distrutto significa meno lavoro, meno reddito e più famiglie in difficoltà. Chi governa la città non può girarsi dall’altra parte. Noi dell’Udc chiediamo al sindaco di convocare immediatamente un tavolo di crisi e di mettere la sicurezza delle campagne tra le priorità assolute dell’agenda politica. Difendere gli agricoltori, che svolgono un’attività già dura di suo, sottostante anche al meteo particolarmente avverso oltre che ai mercati con quotazioni fallimentari, significa difendere la nostra identità di territorio fortemente vocato all’agricoltura, la nostra economia e il futuro dei giovani che vogliono continuare a lavorare la terra, oltre che a salvaguardare l’incolumità delle persone”.

Red.

