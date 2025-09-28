Tutta la polizia in festa a Orsara

La festa patronale in onore di San Michele, a Orsara di Puglia, quest’anno raddoppia: assieme ai cittadini, infatti, ci saranno anche agenti, dirigenti e responsabili della Polizia di Stato di tutta la provincia di Foggia che hanno scelto di celebrare nel ‘paese dell’Orsa’ il proprio legame con l’Arcangelo.

San Michele, infatti, è anche il patrono della Polizia di Stato, proclamato da Papa Pio XII il 29 settembre 1949. Le donne e gli uomini in divisa saranno presenti alla cerimonia istituzionale in programma lunedì 29 settembre alle 10 e, a seguire, parteciperanno alla messa celebrata nella Grotta di San Michele, nell’Abbazia Sant’Angelo, presieduta da monsignor Giuseppe Giuliano, vescovo della diocesi Lucera-Troia. All'esterno stand promozionali del Corpo, con reparti cinofili ed equestri.

A seguire il matinèe del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie, mentre alle 17.45 spazio alla scherma in Largo San Michele con Olympia Fencing. Il momento più atteso è la solenne processione che partirà alle 18 dall’Abbazia Sant’Angelo. La giornata di celebrazioni sarà chiusa con due appuntamenti: alle 21, in Piazza Municipio, il concerto serale a cura del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie; allo scoccare della mezzanotte, lo spettacolo di fuochi pirotecnici.

Domenica 28 settembre, invece, alle 9 il paese sarà attraversato dalla musica del Complesso Bandistico Santa Cecilia; alle 17.30, dalla Chiesa della Madonna della Neve, partirà la “Processione di San Michele dei piccoli”, con i bambini protagonisti. Più tardi, alle ore 21, in Corso della Vittoria si terrà il concerto tributo a Pino Daniele del gruppo “Gli Scarrafoni”. Alle 22.30 lo spettacolare e sempre suggestivo momento dell’incendio del Campanile, con i fuochi pirotecnici a illuminare i contorni dell’Abbazia.

Martedì 30, infine, una spettacolare scenografia a forma di imbarcazione, martedì 30 settembre, accoglierà il travolgente spettacolo di “Nostalgia 90 - La nave anni ‘90”, un concerto-evento a ingresso libero che si terrà dalle ore 21.30 in Via della Croce. Una serata tutta dedicata alle hit musicali degli anni ’90, quelle che spopolavano in discoteca, nelle programmazioni radiofoniche e nelle classifiche di vendita, per ripercorrere gli anni d’oro della musica che ha caratterizzato un’epoca. “La nave ‘90” ha fatto il giro d’Italia, riscuotendo enorme successo e riempiendo le piazze del Bel Paese.

Red.

