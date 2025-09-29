Play Days di calcio per le bambine

Domani è l’ultimo giorno della Settimana Europea dello Sport 2025, appuntamento che negli ultimi dieci anni è diventato un punto di riferimento per promuovere salute, inclusione e benessere.

Anche il Settore Giovanile e Scolastico della Figc partecipa con i consueti Play Days, giornate pensate per avvicinare le bambine al gioco del calcio e per creare momenti di incontro tra famiglie, scuole e società sportive.

L’unico appuntamento in Puglia è fissato per sabato 4 ottobre dalle 9.30 al Centro Sportivo Casanova di Lucera, con un evento aperto in particolare alle bambine non ancora tesserate e attività dedicate alle categorie Under 8 fino alle Under 15.

Il format prevede giochi e mini-partite su campi ridotti (2 contro 2 o 3 contro 3 senza portieri), sfide con la palla, tiri di precisione e attività ludiche ispirate alla metodologia PlayMakers, pensata per chi si avvicina per la prima volta al calcio.

r.z.