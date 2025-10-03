Riecco lo slalom automobilistico

I tornanti nei pressi del cimitero di Lucera, che poi portano alla SP.109 per San Severo, tornano a essere teatro di una gara automobilistica, ancora una volta promossa dall’Asd Basilicata Motorsport che organizza per domenica 5 ottobre lo slalom intitolato “7^ Coppa Città di Lucera”, dedicato alla memoria di Gianni e Daniela Pepe, allestito sotto l’egida dell’Aci.

La manifestazione si avvale della collaborazione di alcuni piloti del territorio che vogliono favorire la competizione e anche onorare la memoria di due persone scomparse prematuramente. Allo start sono attesi numerosi veicoli provenienti anche fuori dalla Puglia, pronti a contendersi i premi in denaro messi a disposizione per l’occasione.

Le verifiche tecniche si terranno il pomeriggio precedente e la mattina di domenica fino alle 9.30. Poi alle 10.15 la partenza della prima manche della gara tra i birilli del percorso di circa 2 chilometri. Alle 17 la premiazione è prevista in Piazza Matteotti.

L’anno scorso vinse Domenico Palumbo, a bordo della sua Radical SR4 Suzuki, il quale ha condiviso il podio con il padre Giuseppe arrivato terzo con la Chiavenuto Suzuki, mentre la seconda piazza è stata conquistata dal napoletano Gianluca Miccio con la Radical SR4 Bmw, distanziato di pochi ma decisivi decimi di secondo.

r.z.