Messa in memoria di monsignor Antonio Pitta

A un anno dalla sua scomparsa, la comunità di Lucera si raccoglierà in preghiera per ricordare monsignor Antonio Pitta, figura di spicco della Chiesa e del mondo accademico cattolico. Mercoledì 1° ottobre, alle 19, sarà celebrata una messa in suffragio nella chiesa di San Giovanni Battista, la sua parrocchia d’origine, dove si è formato e che ha continuato a frequentare fino alla fine.

Monsignor Pitta, scomparso improvvisamente a Roma all’età di 65 anni, è stato uno dei massimi esperti mondiali delle Lettere di San Paolo. Originario di Lucera, ha ricoperto ruoli di grande prestigio: presidente dell’Associazione Biblica Italiana, Pro Rettore della Pontificia Università Lateranense, Ordinario di Nuovo Testamento e Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede. La sua attività di divulgatore teologico, anche in ambito televisivo, e la sua intensa produzione letteraria lo hanno reso una voce autorevole e amata, di cui oggi si sente profondamente la mancanza.

Pur vivendo stabilmente a Roma, Pitta tornava spesso nella sua città natale, mantenendo un legame profondo con la comunità lucerina. La sua morte ha lasciato un vuoto nella diocesi, nel mondo ecclesiale e accademico, e tra i tanti parrocchiani che lo chiamavano ancora affettuosamente “don Antonio”. Spesso viene ricordato con affetto durante le celebrazioni sia dal parroco di San Giovanni, don Luigi Di Condio, che dal vice, don Francesco Codianni.

La celebrazione di mercoledì sarà un momento di raccoglimento e gratitudine per la sua testimonianza di fede, il suo insegnamento appassionato e la sua instancabile dedizione alla Parola. La città e la Chiesa lo ricordano come “compagno e amico fidato nell’avventura del Vangelo”, come lo ha definito il vescovo Giuseppe Giuliano durante i funerali.

Enza Gagliardi

