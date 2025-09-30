Caos trasporti sui Monti dauni

Non è mica la prima volta che dai Monti dauni arrivano proteste e lamentele sulla qualità e quantità dei trasporti su gomma per i collegamenti soprattutto con Foggia e Lucera.

Ogni tanto i sindaci sono costretti a dare una strattonata alla Regione Puglia, e lo hanno fatto anche qualche giorno fa, prendendo atto in una riunione della Cabina di Regia dell’Area Interna che la situazione non è buona.

E allora lo ha messo per iscritto direttamente il presidente Pasquale Marchese, primo cittadino di Castelluccio Valmaggiore, con una lettera inviata a Regione e Provincia, e alle aziende Cotrap e Ferrovie del Gargano, nella quale ha chiesto una revisione urgente mediante un tavolo di confronto, finalizzato a introdurre “correttivi concreti e tempestivi che possano rispondere alle esigenze dell'utenza e garantire un servizio all'altezza delle aspettative”.

In buona sostanza, i viaggiatori di ogni età (e rispettive famiglie) sono alle prese con ulteriori difficoltà derivanti dalla recente rimodulazione della disciplina degli abbonamenti settimanali e mensili a corse predefinite. Le segnalazioni parlano dell’introduzione di un limite massimo di corse fruibili, dell'aumento dei costi degli abbonamenti e di un'offerta di mezzi spesso inadeguata.

“Tutto questo sta producendo un peggioramento tangibile – ha riferito Marchese – perché la limitazione del numero di corse incluse negli abbonamenti risulta fortemente penalizzante per chi effettua spostamenti quotidiani per motivi di studio o lavoro, come i lavoratori con orari spezzati o gli studenti con rientri pomeridiani per attività curriculari ed extracurriculari. Non di rado, infatti, la soglia massima viene superata ben prima della scadenza dell'abbonamento, rendendo inutile l'investimento economico effettuato dall'utenza. A questa problematica si aggiungono disservizi strutturali: come ogni anno, in concomitanza con l'inizio delle attività scolastiche, e in particolare durante la prima settimana, il numero di mezzi disponibili risulta insufficiente, causando ritardi o addirittura l'impossibilità per molti studenti e lavoratori di salire a bordo. Si registrano quindi difficoltà nel raggiungimento puntuale delle scuole o dei luoghi di lavoro, con evidenti conseguenze. È importante sottolineare che molte famiglie sostengono già più abbonamenti per i propri figli, costretti a frequentare scuole ubicate nel resto della provincia per la mancanza di determinati indirizzi di studio sul nostro territorio. Tali spese, sommate a un servizio ridotto e inadeguato, rischiano di diventare insostenibili. Per questo chiediamo di ristabilire un equilibrio tra esigenze gestionali e diritto alla mobilità pubblica che deve essere efficiente, accessibile e sostenibile”.

r.z.