La Costituzione per i bambini dei Monti dauni

Un progetto speciale della Pro Loco di Biccari si propone di raccontare la Costituzione italiana ai bambini di una parte dei Monti dauni, a seguito di finanziamento ottenuto dal Consiglio regionale della Puglia. Le attività avranno inizio venerdì 3 ottobre per concludersi il prossimo 15 dicembre. Sono coinvolti due istituti comprensivi: il “Roseti–Monti dauni” che comprende i Comuni di Biccari, Roseto, Alberona, Volturino e Motta, e il “Virgilio-Salandra” che include i Comuni di Troia, Orsara, Castelluccio Valmaggiore e Faeto.

A partecipare all’iniziativa sono state chiamate le prime classi della scuola primaria di entrambi gli istituti, quindi 140 bambini suddivisi in 10 classi.

L’intenzione è quella di divulgare la conoscenza della Costituzione a misura di bambino, prendendo spunto dalle parole di Anna Sarfatti, autrice dell’omonimo libro “La costituzione raccontata ai bambini”.

Dopo alcuni incontri tenuti nelle classi, animati dalle operatrici delle associazioni partner del progetti, ci saranno due momenti importanti, uno per ciascun Comune dove i bambini incontreranno i rappresentanti dell’ente locale (il sindaco e/o un suo delegato), confrontandosi con loro, e poi simulando una votazione su tematiche riguardanti la scuola.

Alla conclusione del programma, a tutti gli alunni verrà regalata una copia della Carta e un attestato con il quale ognuno di loro avrà “adottato” un articolo (dall’1 al 38), rispettandone e promuovendone il loro significato anche attraverso una votazione.

I promotori si sono ispirati alle parole di Umberto Saba “I bambini, come i poeti, pensano per immagini”, rappresentando un viaggio animato, colorato e illustrato nel mondo della Costituzione e dell’educazione civica, al fine di conoscere, promuovere e sensibilizzare sin da piccoli, sulla pari dignità fra tutti i cittadini.

